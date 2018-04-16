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Media Markt Startup Challenge jürisi açıklandı

MEDIA Markt’ın projesi Startup Challenge için geri sayım başladı. Birbirinden yaratıcı girişimlerin değerlendirileceği yarışmanın jürisinde ise sektörün öncü isimleri yer alıyor. Sektördeki yenilikleri iş süreçlerine entegre eden...

Media Markt Startup Challenge jürisi açıklandı
MEDIA Markt’ın projesi Startup Challenge için geri sayım başladı. Birbirinden yaratıcı girişimlerin değerlendirileceği yarışmanın jürisinde ise sektörün öncü isimleri yer alıyor.

Sektördeki yenilikleri iş süreçlerine entegre eden Media Markt, Türkiye’de başlattığı 'Media Markt Startup Challenge' ile perakende sektörünü yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. İnovatif fikir ve uygulamaları hayata geçirmek üzere Türkiye’deki girişimcilerle başlatılan yarışmanın başvuruları 20 Nisan Cuma gününe devam ediyor. Başvuruların değerlendirilerek, kriterlere en uygun görülen 10 girişim, 7 Mayıs’ta gerçekleşecek Media Markt Startup Challenge Day kapsamında sunum yapacak ve seçilen 3 girişim ödüllendirilecek.

ÖNCÜ İSİMLER YER ALIYOR

Birinci girişiminin Münih’te gerçekleşecek Retailtech Hub Demo Day’e katılma ve 3 aylık hızlandırma programına dahil olma şansı kazanacağı yarışmanın jürisi, sektörün önde gelen isimlerinden oluşuyor:

"Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Media Markt İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Wild, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, NETAŞ CEO’su Müjdat Altay, Retailtech Hub Genel Müdürü Thorsten Marquardt Hackquarters Kurucusu Kaan Akın

DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜ GİRİŞİMLER ARANIYOR

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen, geliştirdikleri inovatif fikir ve uygulamalarla yaratıcı çözümler sunan tüm girişimler, 20 Nisan Cuma gününe kadar www.mediamarktstartupchallenge.com web sitesine tıklayarak projeye başvuru yapabilecek.

RETAILTECH HUB HAKKINDA

Retailtech Hub, Avrupa'nın girişimcilik başkenti olarak kabul edilen Münih'te kurulmuş bir hızlandırma programı. Aynı zamanda, Media Markt Türkiye'nin de bağlı olduğu Media Markt Saturn Grubu ile de iş birliği içerisinde.

(FOTOĞRAF)

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