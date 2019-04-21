Liselilerin 36 saatlik kodlama maratonu

DENİZLİ'de Erbakır Fen Lisesi öğrencileri tarafından 36 saatlik kodlama yaptı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen öğrenciler, belirtilen süre içerisinde projelerini üreterek, kesintisiz kodlama ve yazılım yaptı. Bazı öğrencilerin maratonun son saatlerinde masaların üzerinde uyuklaması dikkat çekti.Erbakır Fen Lisesi'nde öğrencilerinin oluşturduğu Bilişim ve Elektronik Topluluğu, okulun spor salonunda 36 saatlik kodlama maratonu düzenledi. 1. Ulusal Hackathon Maratonu adı verilen etkinliğe Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 80 öğrenci katıldı. Teknolojiye ilgi duyan öğrenciler, günlük hayata dair problemlerin çözümüne yönelik yazılım ve kodlama üretmek için zorlu bir maratonun içerisine girdi. Cuma günü başlayan ve pazar günü sona eren 36 saatlik kesintisiz maratonda, öğrenciler projelerini üretip, dereceye girmek için hummalı bir şekilde çalıştı. Maratonda mola vermek isteyen öğrenciler için, dinlenme kabinleri de oluşturuldu. Maratonun son saatlerinde yorgun düşen bazı öğrencilerin, masalarda uyuyakalması dikkat çekti.GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜM ÜRETTİLERErbakır Fen Lisesi öğretmenlerinden İzzet Dalgıç, etkinliğe farklı yerlerden gelen öğrencilerin, çözüm üretmek için çaba sarf ettiğini kaydederek, "Hackathon, bilgisayar konusunda uzmanlaşmış ya da ilgi duyan bireylerin bir araya gelerek, kodlama metoduyla belirli bir problem için çözüm üretmesidir. Lise öğrencileri arasında ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olması bizim için gurur verici bir olay. Öğrenciler, günlük hayatta karşılaşılan problemleri, bilgisayar kodlaması yapıp proje üreterek çözmeye çalıştı" dedi.'ASIL AMACIMIZ, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEK'Teknolojik anlamda, Türkiye'yi daha ileri seviyelere taşımak istediklerini kaydeden Bilişim ve Elektronik Topluluğu üyesi 11. sınıf öğrencisi İsmail Yaşar Körkçüler, "Burada 36 saat boyunca kesintisiz bir şekilde kodlama yapıldı. Üretkenlikte aslında bu kesintisizlikte ortaya çıkıyor. Biz burada aynı zamanda paylaşmanın ve üretim yapmanın hakim olduğu bir alan da tesis etmiş olduk. Genelde bu tür etkinlikler lisans ve lisansüstü seviyelerde yapılıyor. Bizim asıl amacımız, güçlü bir Türkiye ve daha iyi bir dünya inşa etmek" diye konuştu.'MASALARDA VE BANKLARDA UYUDUK'Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan ve etkinlik kapsamında ürettikleri proje hakkında bilgi veren Viranşehir Fen Lisesi öğrencisi Çağrı Demirkan, "Projemizde obezite hastaları ve günlük yiyecek miktarını sınırlayamayan insanların hayatını düzene sokabilmesi için bir web sitesi geliştirdik ve bunu mobil uygulamaya aktardık. Bunun yanı sıra doktorlarla iletişime geçebilecekleri bir ortam yarattık. İlerleyen dönemde projemizi daha da geliştirmek istiyoruz. Yorucu bir maraton oldu. Dinlenmek istediğimizde masalarda ve banklarda uyuduk. Ancak bu zorlu tempo sayesinde birbirimizle ekip olmayı öğrendik" dedi.

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