Liselilerden ilgi çeken savaş teknolojisi ve tarım ürünleri

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerinin savaş teknolojisi ve tarımsal faaliyetler alanında geliştirdikleri teknolojik ürünler dikkat çekti. Bor madeni ile zırhı güçlendirilmiş tank, Kaliforniya solucanı sayesinde üretim süreci hızlandırılmış meyve ve sebzeler ile cep telefonuyla kontrol edilebilen akıllı ev sistemi, ilgi gören projeler arasında yer aldı.

Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin bilimle tanışması, özgüvenleri ile yaratıcılıklarının geliştirilmesi için başlatılan 'TÜBİTAK 4006' projesi kapsamında 'Bilim Fuarı' düzenlendi. TÜBİTAK tarafından finansal destek sağlanan projede, lisede eğitim gören 146 öğrenci, 9 danışman öğretmen eşliğinde 24 proje üretti. 4 ay süren hazırlık aşamasının ardından öğrenciler, yaptıkları projeleri sergiledi. Okulun 11'inci sınıf öğrencileri Berke Şen, Ferhat Ayvaz, Hakan Kabakçı, Mutlu Can Yılmaz, Yunus Emre Akbalı, Burakcan Akdemir, Kubilay Top ve Emre Akkurt, bor madeni kullanarak zırh özelliği güçlendirilmiş tank projelerini fuarda tanıttı. Tank prototipinin uzaktan kumandayla yönlendirilebildiği görüldü.

Zennur Efe, Nurdan İlhan, Serhat Kılıç, Umut Kocakaya, Ebru Mutlu, İsmail Yasak ile Fatih Mehmet Gündüz isimli öğrenciler de Kaliforniya solucanı sayesinde üretim süreci hızlandırılmış meyve ve sebzelerle ilgili projelerini anlattı. Öğrencilerin projesi hayata geçirilebilirse 1 ayda üretilen patatesin 20 günde, 150 yılda yetiştirilen ağacın da 50 yılda yetiştirilebilmesi öngörülüyor.

Proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Umut Kocakaya, şunları söyledi:

"Amerika'nın Kaliforniya eyaleti ana vatanı olan Türkiye'de çok fazla insanın bilgisi olmadığı proje yapmak istedik. Bir Kaliforniya solucanı, 1 yılda tek başına 4 ton toprağı havalandırma yeteneğine sahip. İlk 2 hafta içinde öğretmenimiz eşliğinde deney ve gözlemler yaparak, mikroskopla incelediğimizde tohumların büyüklüğünü, solucanların ne kadar uzayıp, kısaldığını inceledik. Daha sonra 3 aylık sürede gübreleri büyüttük. Solucanlar dejenerasyon ile ürediği için 100 tanesi 700 tane oldu. Bunu solucanları keserek yaptık. Solucan ve gübreleri birbirinden ayırarak, 2 ayrı kaba koyduk. Birinde kimyasal, asidik ve fosforik gübre diğerinde ise organik kendi ürettiğimiz solucan gübresi var. Kendi ürettiğimiz solucan gübresi ile kimyasal gübre aynı gün ekilip 10 gün sürdü. 1 haftada büyüyüp 3 günde meyve verme süreci oldu. Yani dünyanın bir numaralı havalandırma solucanı olduğu için toprağı ne kadar çok havalandırırsak o kadar çok ekin elde ederiz."

Dikkat çeken diğer proje ise Bedirhan Tunç ve Yasin Akdaş'ın geliştirdiği cep telefonuyla kontrol edilebilen akıllı ev sistemi oldu. Öğrenciler, projeyi yatalak ve felçli hastalar için tasarladıklarını söyledi. Bedirhan Tunç, projeye ilişkin "Bu evin elektrik alanında her şeyini kontrol edebiliyorum. Deprem sensörü var. Bu sensörle herhangi bir sarsıntıda alarm sistemi devreye giriyor. Bu evin kontrolünü bluetooth ile yapıyorum. Ama bu tabi ki mühendislik alanında yükseldiği zaman Wi-Fi ile uzaktan kontrol edilebilir" diye konuştu.



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