Lise öğrencileri, sensörlü sokak lambası projesiyle birinci oldu

ERZİNCAN Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Emirhan Adaşiroğlu ve Kerem Buyruk, sensörlü sokak lambaları projesiyle katıldıkları TÜBİTAK'ın yarışmasında bölge birincisi oldu. Erzurum'daki yarışmada projelerini sergileyen öğrenciler, sensörlü sokak lambalarıyla elektrik faturalarının yarı yarıya azalacağını söyledi.

Lise öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bu yıl 49'uncusu düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başladı. Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ATASEM) salonundaki yarışmaya 12 ilden lise öğrencileri katıldı. Öğrencilerin, biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, kodlama, matematik, psikoloji, sosyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih ve teknolojik tasarım olmak üzere 12 alanda hazırladıkları projeler görücüye çıktı.

BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR

TÜBİTAK'ın bu yıl 49'uncusunu düzenlediği Bilim Fuarı Sergisi'ne 'Hareket algılanmadığında sokak lambalarında ışık şiddetinin azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlamak ve ışık kirliliğini önleyerek küresel ısınmayı azaltmak' projesiyle katılan Erzincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Emirhan Adaşiroğlu, Kerem Buyruk çalışmalarını anlattı. Proje danışmanı Yakup İlhak'la birlikte katıldıkları proje yarışması sergisinde çalışmasını davetlilere tanıtan liseli öğrencilerden Kerem Buyruk, "Amacımız aydınlatmaya ihtiyaç olmadığı durumlarda enerji tasarrufu sağlamak. Bu nedenle sokak lambaları sadece bisiklet, yaya veya araçlar yaklaştığı zaman tam ışık şiddeti ile yanma sağlamak. Sokak lambalarının ışık şiddetinin azaltılarak ülke ekonomisine tasarruf sağlamasının yanında, dünyamızı çok olumsuz yönde etkileyen küresel ısınma sorununa ise yine sokak lambalarının ışık şiddetinin azaltılmasıyla katkı sağlayabiliriz" diye konuştu.

Günümüzde yaklaşık 11,5 saat sokak lambalarının yandığına dikkat çeken Emirhan Adaşıroğlu ise, projelerinin Erzincan'da uygulanması halinde sağlanacak tasarruf hakkında da bilgi verdi. 2017 yılında sokak lambalarının 6 milyon 750 bin 213 kilovat saat enerji tükettiğini ifade eden Kerem, bunun bedelinin ise 2 milyon 767 bin 587 TL olduğunu açıkladı. Kerem, projelerinin uygulanması halinde bu bedelin 830 bin 276 TL'ye kadar düşeceğini anlattı.

BÖLGE BİRİNCİSİ OLDULAR

Bu arada Erzurum'da 12 ilden 100'den fazla projenin yarıştığı TÜBİTAK yarışmasında jüri değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre kodlama alanında Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Emirhan Adaşiroğlu, Kerem Buyruk projeleriyle birinci olmayı başardı. Sensörlü sokak lambaları Antalya'da yapılacak Türkiye finaline katılacak.



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