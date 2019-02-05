Lapta Belediyesi’nde dijitalleşme süreci başladı

GİRNE, () – LAPTA Belediyesi, dijitalleşime süreci için Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ile işbirliği yaptı. BiP uygulaması üzerinden açılan platform, halk ve belediye arasında teknolojik bir köprü görevi görecek.

Dijital Dönüşüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde belediye hizmetlerine de yansımaya başladı. Lapta Belediyesi, KKTCELL’le işbirliğine giderek internet kotası kullanmadan sesli, görüntülü iletişim kurabilmek için ‘BiP’ uygulamasını başlattı. Ülkede bir ilk olan uygulama sayesinde halk ile Lapta Belediyesi dijital platformda bir araya gelmiş olacak.

Kullanıcı sayısı 100 bini aşan, KKTCELL’in dijital platformu BiP uygulamasını kullananlar artık Lapta Belediyesi ile anında iletişim kurabilecek. BiP üzerinden açılan platformla, Lapta Belediyesi hizmetlerine ilişkin duyurular, belediyenin hizmet alanlarına ilişkin bilgiler halka sunulacak. Ve dileyenler belediye hizmetlerinden beklentilerini, dilek, şikâyet ve önerilerini BiP kanalı üzerinden Belediye Başkanlığı’na ulaştırılabilecek. KKTCELL ve Lapta Belediyesi işbirliği çerçevesinde oluşturulan 0539 102 55 55 numaralı BiP Hizmet Hattı 7 gün 24 saat ulaşılır olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, “Lapta Belediyesi olarak bölge halkının önerilerini, taleplerini dinlemek ve imkânlar çerçevesinde gerçekleştirmek en büyük çabamız. Bu bağlamda bu teknolojik işbirliği halka daha hızlı ulaşmak, iletişim içinde olmak için atılmış önemli bir adım. Belediye olarak KKTCELL ile yapmış olduğumuz işbirliğinden dolayı çok memnunuz” dedi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI DA BİP İLE İLETİŞİM KURACAK

Lapta belediyesi Hizmet Hattı’nın yanı sıra tüm belediye çalışanları da kendi aralarındaki iletişimi BİP ile sağlayabilecek. KKTCELL müşterileri ise internet kotalarından harcamadan BİP uygulumasını kullanabilecek.