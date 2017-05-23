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Küçükkadı Köyü'nün, küçük bilim adamları TUBİTAK yolunda

Canan ALTINTAŞ / DİYARBAKIR, () DİYARBAKIR Merkez Sur İlçesi Küçük Kadı Köyü'nde öğrenim gören 20 öğrenci birbirinden ilginç 10 proje ile TUBİTAK'a başvurdu. Öğrencilerin geliştirdiği projeler okul fuarında sergilenirken, projeler...

Küçükkadı Köyü'nün, küçük bilim adamları TUBİTAK yolunda

Canan ALTINTAŞ / DİYARBAKIR, () DİYARBAKIR Merkez Sur İlçesi Küçük Kadı Köyü'nde öğrenim gören 20 öğrenci birbirinden ilginç 10 proje ile TUBİTAK'a başvurdu. Öğrencilerin geliştirdiği projeler okul fuarında sergilenirken, projeler arasında güvercin gübresiyle yetiştirilen Diyarbakır karpuzu ve tarihi evlerde serinlik veren bazalt taşı ilgi çekti.  
Sur İlçesi'ne bağlı Küçük Kadı köyü ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerinin hazırladığı 10 projenin bulunduğu TUBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ve velileri de katıldı. Öğrencileri Temel Bilim alanlarında teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarında çalışan 20 öğrencinin hazırladığı 10 proje teşhire sunuldu.  Okulun Fen Bilimleri öğretmeni Mehmet Masum Yokuş'un öncülüğünde, öğrenciler kendi çabalarıyla hazırladıkları projelerini davetlilere tanıttı.
 Bio Gaz üretiminden, Kültür mantarı, güvercin gübresinden Diyarbakır karpuzu üretimi, tarihi evlerde kullanılan bazalt taşının önemi ve etkileri, koyun, keçi ve inek yoğurdunun etkileri gibi birbirinden farklı 10 projeyle, Küçük Kadı Ortaokul 5-12'nci sınıf öğrencileri TÜBİTAK'a başvurdu. Okulun Fen Bilimleri öğretmeni Mehmet Mahsum Yokuş, şunları söyledi:
"Ben kendim de köy çocuğuyum, merak her insanda mevcut. Önemli olan merak duygusunu uyandırmak. Öğrencilerimizle toplantılar yaptık, bir öğrencimiz geçmişte Diyarbakır karpuzunun güvercin gübresinden kaynaklı daha lezzetli yetiştiğini belirterek böyle bir proje önerdi. Ve yaptığımız çalışmalarda güvercin gübresiyle karpuzdan daha çok verim aldık.  Bazalt taşının günümüzde çok kullanılmadığını görüyoruz. Bu sayede yeniden bazalt taşının da kullanımına ilgi oluşturacağımızı düşünüyoruz." 
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