Küçük Miray, uluslararası yarışmaya damga vurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta 8 ülkeden 510 robotun yarıştığı 2'inci Uluslararası Teknokent Robot Yarışması sona erdi. Yarışmaya damgasını vuran isim ise Çizgi İzleyen Robot kategorisinde 83 yarışmacıyı geride bırakan 7 yaşındaki Miray Akıncı oldu. Yarışmada 6'ncı olan miray, 400 lira ödül kazandı.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen, Türkiye ile birlikte Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan 850 robotun kayıt yaptırdığı yarışma, bugün gerçekleşen final müsabakalarıyla sona erdi.Ödül töreninde konuşan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, yarışmanın çok güzel geçtiğini belirtirken, seyircinin yok denecek kadar az olmasından dolayı da sitem etti. Güneş, "Biz bu yıl, dünyanın her köşesinden dünyanın en iyi robotlarını buraya getirmeyi başardık. Yalnız seyirciyi buraya çekmeyi başaramadık. Defalarca bunu söylememize rağmen maalesef herhalde sesimizi duyuramadık. Buradaki misafirlerimize, konuklarımıza sesleniyorum, bir sonraki yıl içi akrabalarınıza, komşularınıza iletin seneye bu salonu tam dolu olarak bekliyoruz" diye konuştu.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yaptığı konuşmada "Bu tip yarışmaların, gençlerimiz arasındaki bu olumlu rekabetin bilgi ve tecrübeyi artıracağını düşünüyorum. Şöyle bir söz vardır. 'Birinciyseniz herkesi geride bırakırsınız. Ama bir inciyseniz herkese ışık saçarsınız.' Buraya katılan herkesin bir inci olduğunu düşünüyorum, hepsini tebrik ediyorum" dedi.60 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILDIKonuşmaların ardından derece girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Her kategoride birincisi 5 bin, ikincisi 3 bin, üçüncüsü 2 bin, dördüncüsü 600, beşincisi 500, altıncısı 400, yedincisi 300 ve sekizincisi 200 lira ile ödüllendirildi. Toplamda 60 bin lira ödülün dağıtıldığı, kayıt yaptıran 850 robottan 510'unun yarıştığı yarışmada Serbest kategoride Murat Denktaş, Çizgi İzleyen Robot kategorisinde Erdoğan Çelik, Hızlı Çizgi İzleyen Robot kategorisinde Burak Aşık, Sumo Robot kategorisinde Malezya'dan Aero Kogeki, Mini Sumo Robot kategorisinde ise Meksika'dan Luis Cortes Hermandez birinci oldu.83 YARIŞMACIYI GERİDE BIRAKTI8 ülkeden ilkokul öğrencisinden üniversite öğrencisine, öğretmenden mühendisine kadar her yaş ve meslekten yarışmacının katıldığı 2'inci Uluslararası Teknokent Robot Yarışması'na damgasını vuran isim ise 7 yaşındaki Miray Akıncı oldu. Bilgisayar öğretmeni Ömer-Ebru Akıncı çiftinin kızı olan Gaziantep Nefise Necip Teymur ilkokulu birinci sınıf öğrencisi olan Miray Akıncı, yarışmada Çizgi izleyen Robot kategorisinde 'Gökkuşağı' isimli robotuyla yarıştı. Küçük Miray'ın robotu, kendisiyle birlikte 89 yarışmacının yarıştığı yarışmada parkuru 28.17 saniye ile tamamlayarak kendisine 6'ncılığı getirdi. 83 yarışmacıyı geride bırakarak 400 lira da para ödülünün sahibi olan Miray Akıncı, çok mutlu olduğunu ve başka yerlerde de düzenlenecek robot yarışmalarına da katılarak birinci olmayı istediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI