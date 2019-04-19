Kendi mobil oyunlarını yaptılar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde okuyan iki ortaokul öğrencisi, özgün bir yazılım kullanarak android tabanlı mobil oyun üretti. Hem eğlendiren hem de uzay hakkında bilgilendiren oyunları sayesinde girecekleri yarışmalarda derece elde etmeyi hedefleyen öğrenciler, Türkiye'yi mobil ve bilgisayar oyunları konusunda üst seviyelere getirmeyi hedefledi.

Merkezefendi ilçesinde özel bir kolejde eğitim gören 8. sınıf öğrencileri Alperen Cebe ve Alper Arda İpek, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yasin Köse'den aldıkları kodlama eğitiminin ardından mobil oyun yapmaya karar verdi. Aldıkları dersler sayesinde özgün bir yazılım geliştiren öğrenciler, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından android tabanlı mobil oyun hazırladı. Uzay temalı olan eğitici oyunlarına 'The Golden Ball' ismini veren öğrenciler, Liselere Giriş Sınavı'nın ardından ürettikleri oyunu piyasaya sürecek. Çeşitli seviyelerde farklı gezegen ve uydularda geçen oyun ile eğlendiren ve bilgilendiren öğrenciler, Haziran ayında, Google Play'in düzenleyeceği girişimcilik yarışmasına katılacak.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ MOBİL OYUNLARDA ÜST SEVİYEYE GETİRMEK'

Mobil ve bilgisayar oyunları konusunda kendilerini daha da geliştirmek istediklerini belirten 8. sınıf öğrencisi Alperen Cebe, "4 yıldır çeşitli robotik ve kodlama eğitimleri aldık. Bu eğitimler sayesinde kendi oyunlarımızı yapmaya başladık. Bu seviyeye gelebilmek için çok çalıştık ve bu oyunu ürettik. Oyunumuzu daha çok geliştirmek istiyoruz. Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) ardından oyunumuzu yayınlamak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi mobil ve bilgisayar oyunları konusunda üst seviyelere getirmek" diye konuştu.

'ZOR, KABİLİYET GELİŞTİRİCİ BİR OYUN YAPTIK'

Oyun hakkında bilgiler veren 8. sınıf öğrencisi Alper Arda İpek ise "Oyunumuz uzay hakkında bilgiler veriyor. Oyunda bulunan bölümler, farklı gezegen ve uydularda geçiyor. Gezegenlerin yer şekillerine göre hazırlanan bölümlerde oyuncular, farklı zeminlerde zorluk derecesine göre mücadele ediyor. Oyun yüklenirken, o bölümde geçen gezegen ve uydu hakkında oyuncuya bilgi veriliyor. Zor, kabiliyet geliştirici ve bilgilendirici bir oyun yaptık. Oyuncular, oyunda bulunan topu kontrol tuşlarıyla hareket ettirerek puanları toplayıp görevleri tamamlamaya çalışıyor. Bu oyunumuzu daha da geliştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEKLERİ ÇOK PARLAK'

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yasin Köse, okulda verdikleri kodlama eğitimi sayesinde öğrencilerinin kendi oyunlarını üretme başarısı gösterdiğini söyledi. Köse, öğrencilerinin geleceğinin parlak olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz gerçekten çok zekiler. Onlara minik dahilerimiz de diyebilirim. Kendi oyunlarını yaparken gerçek yazılım kullandılar. Bugüne kadar kod tabanlı bloklama yaparak oyunlarını yapmışlardı. Bu kez, android tabanlı mobil bir oyun ürettiler. Öğrencilerimizin gelecekleri çok parlak, ileride çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü sadece oyun oynamıyorlar, oynadıkları oyunları üretiyorlar" dedi.



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