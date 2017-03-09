Kemik eğriliğini düzelten çalışma fuarda ödül aldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, fizik öğretmeni Adem Akkuş ve ortopedi uzmanı Dr. Erkut Karaca'nın geliştirdiği 'Mono Lateral Fiksatör' (travma, kemik eğriliğini düzelten ve boy kısalığını gideren bilgisayar destekli sistem), İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda ödül aldı.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan Adem Akkuş ile Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Erkut Karaca'nın çalışması, 2-4 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda sergilendi ve ödül aldı. 24 ülkeden patent alan 324 çalışmanın yer aldığı fuarda, Akkuş ve Karaca'nın, travma, kemik eğriliğini düzelten ve boy kısalığını gideren bilgisayar destekli çalışması ilgi gördü.

Adem Akkuş, geliştirdikleri sistemin kemik kırığı, kemik eğriliği ve boy uzatma ameliyatlarında kullanılabileceğini söyledi. Sistemin kullanımı hakkında bilgi veren Akkuş, şöyle dedi:

"Kullanımı çok kolay. Ameliyat süresini yaklaşık 10 dakikaya indiren, hem hasta, hem hekim yükünü azaltacak bir sistem. Travma tedavilerinde kullanılabildiği gibi kemik eğriliği veya kısalığı düzeltebiliyor. Önceden hekimin teşhisi üzerine bacağa monte edilen sistem, bir hafta sonra bilgisayara atılan röntgen ile otomatik olarak formüllerini hesaplıyor. Böyle bir sistem. Daha çok tek bacağı kısa hastalarda uygulanabilecek bir sistem. Bacak, sistem ile 8 santime kadar uzatılabiliyor. Yaklaşık 6 aylık bir tedavi gerekiyor. Her gün 1 milim uzuyor."

Dr. Erkut Karaca ise "Bu sistemde birkaç çivi ile kırığı tespit edip ya da kemiği tespit edip istediğimiz şekilde deformetiyi bilgisayar yazılımı ile düzeltebiliyoruz. Bunun avantajları birincisi bilgisayar destekli olması ikincisi ise hastaya daha az zarar vermesidir. Damar ve sinir yaralanmamaları riski çok az" dedi.



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