iOS 13 için geri sayım sürüyor

İSTANBUL, () APPLE'ın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, pek çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak. Haziran ayı başında gerçekleştirilecek WWDC 2019 etkinliğinde ilk kez duyurulacak olan iOS 13'ün en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor.

iOS 13 ile neler değişecek?

Apple'ın son yıllarda ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, yeni sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında 'Günlük Rapor' adı verilen yeni bir menü olacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktiviteler detaylı olarak incelenebilecek.

Yeni iOS'ta haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek. Bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak için harikayı kullanmak daha kolay olacak. Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde ise istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçilecek. iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

Mesajlar uygulaması ise, WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.

Gece Modu'nun yine iOS 13'le birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak, daha az göz yoracak.