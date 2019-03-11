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İnsansı robota yüz eklendi, mimik kabiliyeti artırıldı

KONYA'da üretilen insansı robota, yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti artırıldı. Robotun, ayrıca, interneti ve tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği, yapay zekâ sayesinde de insanları tanıyıp, cevap verebildiği belirtildi. Konya'daki...

İnsansı robota yüz eklendi, mimik kabiliyeti artırıldı
KONYA'da üretilen insansı robota, yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti artırıldı. Robotun, ayrıca, interneti ve tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği, yapay zekâ sayesinde de insanları tanıyıp, cevap verebildiği belirtildi.
Konya'daki Akınrobotıcs fabrikasında üretilen insansı robotlar, her geçen gün yeni teknolojiler eklenerek geliştiriliyor. Yüz eklenen robot, bünyesinde bulunan yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilmenin yanında; yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirdi. 'Akıncı-4' adı verilen robot, 'Mini Ada' verilen diğer robotla sembolik olarak sohbet edebiliyor.
Akınsof ve Akınrobotıcs Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, fabrikada üretilen insansı robotların tamamının yerli imkanlarla üretildiğini belirtti. Akın, "İnsansı robotlarımız 'Akıncı-4' ile 'Mini Ada'nın barındırdıkları yapay zekâ sayesinde birbirleri ile olan sohbetine tanıklık ediyoruz. 'Akıncı-4' sahip olduğu eklem yapısıyla başta yürüme faaliyeti olmak üzere insansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor ve yapay zekâ sayesinde de insanları görüp tanıyabiliyor, onlara cevaplar verebiliyor'' dedi.

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