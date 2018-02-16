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İnsansı robot, 'Erik Dalı' oynuyor

KONYA'da bir yazılım firması tarafından kurulan Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikasında üretilen robot, 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde oynuyor, çay demleyip, yemek ve mangal yapıyor. Yazılım firması Akın Soft tarafından kurulan...

İnsansı robot, 'Erik Dalı' oynuyor
KONYA'da bir yazılım firması tarafından kurulan Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikasında üretilen robot, 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde oynuyor, çay demleyip, yemek ve mangal yapıyor.
Yazılım firması Akın Soft tarafından kurulan 'AKINROBOTICS' fabrikasında üretilen son insansı robota 'ADA GH5' adı verildi. ADA GH5'in, havaalanı, otogar, otel, alışveriş merkezi, mağaza, market, restoran, kafe gibi mekânlarla fuar, konser, açılış ve kutlama gibi organizasyonlarda, eğitim kurumlarında ve hastanelerde kullanılabileceği belirtildi. ADA GH5 ayrıca, 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde oynuyor, çay demleyip, yemek ve mangal yapıyor.
Fabrikanın başmühendisi Dr. Özgür Akın, ADA GH5 serisinin küçük bir çocuk tarafından dahi programlanabileceğini belirterek, şunları söyledi:
''Bu model robotlar, alışveriş merkezlerinde ürün tanıtımı, fuarlarda broşür dağıtımı, açılış ve konser gibi organizasyonlarda koreografi eşliğinde dans, plaket verme, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgâhtarlık, hastanelerde hasta bakımı yapabilecek özelliklerde ve ev hanımlarına kısmen de olsa yardımcı olabilecek şekilde programlanmıştır."

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