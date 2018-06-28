İndirimli elektronik aksesuarlar MediaMarkt'ta tüketicileri bekliyor

BİNLERCE çeşit elektronik aksesuar MediaMarkt’ta satışa çıkıyor. 1 Temmuz’a kadar sürecek kampanya çerçevesinde JBL Bluetooth Hoparlör yüzde 15 indirimle tüketicilerle buluşacak.

MediaMarkt, yaz aylarında en çok tercih edilen kablosuz hoparlörler, kulaklıklar, akıllı saatler, su geçirmez telefon kılıfları, oyun aksesuarları ve taşınabilir depolama cihazları gibi aksesuarların satışında önümüzdeki dönemde yüzde 20’nin üzerinde artış yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Yılbaşı ve sevgililer günü gibi özel günlerde artış yaşanan aksesuar satışlarında, yaz aylarında Bluetooth bağlantılı hoparlörler, çocuklara uygun akıllı saatler, oyun aksesuarları ve OEM ürünleri artıyor. Kampanya kapsamında 1 Temmuz’a kadar JBL Bluetooth Hoparlör’ü yüzde 15 indirimle sunan MediaMarkt, Samsung’un şık akıllı saati Gear S3 Frontier satın alan müşterilere 199 TL değerinde JBL Clip 2 hoparlör ya da JBL kulaklık hediye ediyor.

KABLOSUZ HOPARLÖRLER İLGİ ODAĞI

Yaz aylarındaki hareketliliği değerlendiren MediaMarkt Türkiye Satın Almadan Sorumlu Ülke Genel Müdürü Faruk Kocabaş, “Sağlığına dikkat eden ve trendleri takip eden kadınların akıllı saatlere ilgisi olduğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte genç ve müziğe ilgisi olan müşterilerimiz de kablosuz hoparlör ve kulaklıkları tercih ediyor” dedi. Kocabaş’ın verdiği bilgilere göre MediaMarkt Türkiye, kulaklık, hoparlör ve akıllı saatlerde son bir yılda yüzde 60’ın üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

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