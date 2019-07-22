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Huawei telefonlar Android ile yoluna devam edecek

İSTANBUL, ()  ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle zor günler geçiren Huawei'nin Google ile olan iş ilişkileri de bozulmuştu. Bu nedenle Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMeng OS'u telefonlarında kullanmaya başlayacağı...

Huawei telefonlar Android ile yoluna devam edecek

İSTANBUL, ()  ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle zor günler geçiren Huawei'nin Google ile olan iş ilişkileri de bozulmuştu. Bu nedenle Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMeng OS'u telefonlarında kullanmaya başlayacağı düşünülüyordu. Ancak Huawei'nin yönetim kurulu üyesi olan Catherine Chen, yaptığı açıklamada Huawei telefonlarda Android ile yola devam edileceğini söyledi.

HongMeng OS'un daha çok 'Nesnelerin İnterneti' için geliştirildiğine vurgu yapan Chen, gelecekte milyarlarca cihazın akıllanacağını ve böylesine büyük bir potansiyeli değerlendirmek adına şimdiden HongMeng OS adında bir işletim sistemi geliştirerek bu yönde yatırım yaptıklarını açıkladı.

HongMeng OS tartışması bu açıklama ile son bulurken, diğer yandan Huawei telefonların yeni Android güncellemelerini almaya devam edeceği de kesinlik kazanmış oldu. 

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