Honeywell Uzay Akademisi’ne 8 Türk öğretmen katıldı

İSTANBUL, () - SİBER endüstri şirketi Honeywell’in dünyada bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini teşvik etmek, fen ve matematik öğretmenlerine ilham vermek hedefiyle düzenlediği Uzay Akademisi Programı, ABD Uzay & Roket Merkezi’nde (USSRC) gerçekleşti. Programa bu yıl Türkiye’den 8 öğretmen katıldı.

Bağlantılı endüstriyel teknolojilerin global sağlayıcısı Honeywell’in (NYSE: HON) kurumsal vatandaşlık girişimi Honeywell Hometown Solutions çatısı altında, ABD Uzay & Roket Merkezi (USSRC) ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında düzenlenen Uzay Akademisi Programı – HESA (Honeywell Educators at Space Academy) bu yıl da yüzlerce öğretmeni ağırladı.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimini teşvik etmek, ortaöğretim fen ve matematik öğretmenlerine ilham vermek hedefiyle düzenlenen HESA Programı, ABD Alabama, Huntsville'de yer alan ABD Uzay ve Roket Merkezi’nde gerçekleştirildi.

PROGRAMA 35 ÜLKEDEN 220’DEN FAZLA ÖĞRETMEN KATILDI

Yarının bilim insanlarının daha iyi koşullarda çalışmalarını yürütmesini hedefleyen, bu amaçla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yatırım yapan HESA, 2004 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin 2013 yılında dâhil olduğu programa şimdiye kadar tam 46 Türk öğretmen katılım gösterdi. Haziran ayında iki ayrı grup için düzenlenen beşer günlük Honeywell Uzay Akademisi Programı’na 35 ülkeden 220’den fazla öğretmen katıldı. Türkiye’den de Ankara, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Van’dan seçilen 8 eğitimci kampta yer aldı.

Programa başvuru yapan, fen ve matematik öğretmenleri arasından belirlenen eğitimciler; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında düzenlenen sınıf ve laboratuvar eğitimlerine katıldı. Sınıf, keşif odaklı laboratuvar ve uygulama çalışmalarının da yer aldığı 45 saatlik Uzay Akademisi Programı kapsamında öğretmenler ayrıca bilim, uzay araştırmaları ve liderlik becerileri odaklı eğitimler de aldı.

Katılımcılar, yüksek performanslı jet simülasyonu, kodlama ve kodlama zorlukları, suda sağ kalma eğitimi, senaryo tabanlı uzay görevleri, interaktif uçuş dinamiği gibi fen ve matematik derslerini destekleyecek astronot eğitimlerden geçti. Program kapsamında öğretmenler ayrıca bilgisayar programcılığı ve edindikleri bilgileri derslerine nasıl yansıtacakları konusunda da bilgi aldı.

"ÖĞRETMENLERE SESLENİP, GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINA ERİŞİYORUZ"

HESA Programı’na şimdiye kadar 3 bini aşkın öğretmenin katıldığını ve programın bu öğretmenler sayesinde 5 milyondan fazla öğrenciye dokunduğunu anlatan Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş, "Honeywell geliştirdiği siber endüstriyel teknolojiler ve Endüstri 4.0 sayesinde yaşadığımız dünya üzerinde olumlu bir etki yaratan çözümler üretmek için fiziksel ürünleri yazılım çözümleri ile birleştirir. Bilim ve matematik bu konuda büyük bir rol oynar ve biz bu amaçla tüm dünyada geleceğin bilim insanları ve teknoloji uzmanları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilmek için öğretmenlerimizi destekliyoruz. Tüm dünyadan gelen öğretmenlerimizin arasında ortaya çıkan bu etkileşimin çok olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bugün öğretmenlerimize seslenerek aslında geleceğin bilim insanlarına erişmiş oluyoruz" dedi.

“ÖĞRETMEK İÇİN MOTİVASYONUM DAHA DA ARTTI”

Programa katılan öğretmenlerden Kocaeli, Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu, Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Geren ise, “Bu program sayesinde düşünce ufkum daha çok genişledi. Çalışmaları yerinde görmek, astronotlarla sohbet edebilme fırsatı bulmak, uzay çalışmalarının gelişimini ilk elden duymak anlatılmaz bir duygu. Bunun yanı sıra ülkemizde Fen Bilimleri Dersi müfredatına bir yıldır dahil olan STEM eğitimi kapsamında farklı etkinlik örnekleri ile tanıştık. Edindiğim deneyimlerimi öğrencilerime aktarmak ve onların vizyonlarını genişletmek için elimden geleni yapacağım. Yaşadığım heyecanı ve enerjiyi onlara da aktarmayı ve daha güzel yarınlar için bir ışık olmayı umuyorum" diye konuştu.

"UZAY YOLCULUĞU HAKKINDA BİRÇOK BİLGİM VE ANIM VAR"

HESA’da yer alan bir diğer eğitimci Van, Muradiye Akbulak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Tuğba Bozdoğan da program sayesinde mesleki ve öğretme motivasyonunun daha da arttığını söyledi. Bozdoğan, “Şimdi öğrencilerim ve meslektaşlarımla uzay yolculuğu hakkında paylaşacak birçok bilgim, anım var. Bu sayede onlar üzerinde bir farkındalık yaratabilmeyi umuyorum. Takım çalışmasının ve iletişimin ne kadar önemli olduğunu bu program ile bir kez daha gördük. Eğitim sırasında öğrendiğimiz STEM uygulamalarını kendi okulumda da uygulamaya çalışacağım. Öğrencilerimle bütün deneyimlerimi paylaşarak elimden geldiğince geleceğin bilim insanları, astronotları, mühendisleri olmaları yönünde onları motive etmeyi amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.

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