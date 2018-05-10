Havacılıkta ‘yapay zeka’ dönemi başlıyor

HAVACILIK sektörünün ileri teknoloji alanındaki uygulama ve sorunları ile sektördeki fırsatlar Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen "Havacılık Sempozyumu"nda konuşuldu. Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, günümüzde yapay zeka teknolojisinin uçak içi sistemler ve havalimanlarında kullanılmaya başladığını söyledi.

Yapay zekanın havacılık sektöründeki yerinin masaya yatırıldığı sempozyum, "Havacılık Sektöründe Yapay Zekâ ve İnsan Faktörü" ve "Savunma Sanayisi'nde İleri Teknoloji" başlıklı iki oturumda düzenlendi. Oturumlarda; bu konularla bağlantılı çalışmalarda bulunan temsilcilerin; Yapay Zekânın Havacılık Güvenliğine Etkileri, Emniyetli Uçuş, İnsan Hatası Faktörünü Ortadan Kaldırmak ve Güvenlik Politikaları, Savunma Sanayisi'nde İleri Teknoloji gibi konu başlıklarında paylaşımları yer aldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, sivil havacılığın son yıllarda Türkiye’de çok tartışılan konulardan biri haline geldiğini belirtti.

“YAPAY ZEKANIN KULLANIM ALANI YAYGINLAŞTI”

Sivil Havacılık sektöründe son 15 yılda meydana gelen niceliksel ve niteliksel büyümeye dikkat çeken Prof. Dr. Şahin Karasar, “Dünya çapında hızlı büyüme ve örgütlenme hakim. Bu kapsamda sadece yakın çevreler değil, bütün dünya havacılık sektörünün dikkatini çeken bir büyüme içerisindeyiz. Her alanda olduğu gibi gerek sanal gerçeklik, gerek yapay zeka havacılık sektöründe çok önemli bir yer edinmeye başladı. Bu kapsamda uçak içi sistemler ve havalimanı sistemleri olmak üzere yapay zekanın pek çok kullanım alanı ortaya çıkmaya başladı” dedi.

“HAVACILIK SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ALANI ARTIYOR”

Yapay zeka teknolojisinin gelişiminde insan zekasına her zaman ihtiyaç duyulacağını belirten Prof. Dr. Karasar, “Bunu kodlayan ve yazan insan aklı. Dolayısıyla insanın yapay zeka teknolojisinden tamamen bağımsız olması mümkün değil. Çünkü üretilmiş gerçekliğin de bir mekanizma tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu en iyi kurgulayacak unsur insan. İnsanın devre dışı kalacağını zannetmiyorum ve zaten havacılık sektörü büyük bir istihdam alanı. Türkiye’nin 2023 havacılık insan kaynağı planlamasına baktığınızda çok ciddi sayıda alanda çok fazla ihtiyaç var” diye konuştu.

“3 PROGRAMLA SEKTÖRE PERSONEL YETİŞTİRİLİYOR”

Meslek Yüksekokulu Müdürü Rıza Gürler Akgün Maltepe Üniversitesi’nin havacılık alanında hedefinin yüksek olduğunu belirterek sektör ve üniversite işbirliğine önem verdiklerinin altını çizdi. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı Başkanı Gülay Hacıoğlu ise üniversite bünyesinde sektöre dair eğitim verdiklerini belirterek, “Maltepe Üniversitesi’nde, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Ulaştırma İşletmeciliği ve Uçak Teknolojisi olmak üzere 3 bölüm mevcut. Üçü de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş programlar. Bu misyonla biz özellikle şu ara çok gündemde olan yapay zekanın sivil havacılık ve savunma sanayinde kullanımıyla ilgili bir sempozyum hazırladık” ifadelerini kullandı.

“ENDÜSTRİ 4.0 YAPAY ZEKANIN ÖNEMİNİ ARTIRDI”

Sektör temsilcilerinden Dr. Mehmet Erdem Çorapçıoğlu ise Endüstri 4.0 ile birlikte otonomi ve yapay zeka konularının önem kazandığını kaydetti. Üretim ve malzeme teknolojilerinde son teknolojiyi takip ettiklerini vurgulayan Dr. Mehmet Erdem Çorapçıoğlu, “Nano malzeme, katmanlı imalat, hassas döküm konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlerleyen dönemde havacılık ve uzay sanayinde nano malzemeler, katmanlı imalat gibi konuların öne çıkacağını ve bu konuda kendini geliştiren firmaların uluslararası söz sahibi olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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