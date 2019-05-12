Güneydoğu'nun ilk 'Robotik Okulu' eğitim vermeye hazırlanıyor

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi Teknokent'te kurulan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk robotik okulunda, 17 Haziran'da eğitime başlanacak.Dicle Üniversitesi'ndeki Teknokent bünyesinde KOSGEB desteğiyle robotik okul kuruldu. 17 Haziran'da eğitime başlanacak olan okulda hazırlıklar tamamlandı. Eğitimlerle öğrencilerin analiz yapma, algoritmik düşünce ve matematiksel zekanın geliştirilmesi hedefleniyor.Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Sönmez, robotik eğitimle eğitim kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Okulda, 6- 16 yaş arası öğrencilere robotik kodlama eğitimi verileceğini belirten Sönmez, "Diyarbakır'ın teknoloji üssü Teknokent'te robotik kodlama sınıfımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Bu sınıfımız 21'inci yüzyılın eğitimi olan uygulamalı dene-yap atölyelerine örnek oluşturabilecek bir sınıf. Bu sınıf İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden sonra metropol şehrimiz olan Diyarbakır'da bir ilk, eğitim yapacak bir sınıf" dedi.Robotik eğitimin Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde ileri düzeyde olduğunu anlatan Dr. Sönmez, şöyle konuştu:"Biz de bu eğitimi model alıp öğrencilerin kendi yeteneklerini robotlar üzerinde uygulamaya dönüştürerek bu eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Bu eğitimimiz ortalama üç ay sürüyor. 150 farklı görev gerçekleştirebiliyoruz. Buradaki özel okullarla da ortaklaşa yaptığımız eğitimler var. Bunun yanında sadece ücretle değil, bu eğitimi belli okullarımızda özellikle Sur ve Bağlar ilçelerindeki okullarda ücretsiz olarak sunuyoruz. Çünkü biz bu sınıfı tamamen devlet destekli kurduk. KOSGEB'den genç girişimcilik desteği alarak kurduk. Halkımızı da tanıtım eğitimlerine davet ediyoruz. Bizim buradaki robotlarımız özel robotlar, bunlar patentli. Her bir parçası patentli robotlar."'ÇOCUĞUNU AL, GEL' KONSEPTLİ EĞİTİMRobotik okuldaki öğrencilerin, ailelerinin desteğiyle programlama öğrenebileceğini aktaran Sönmez, 'Çocuğunu al, gel' konseptiyle velilerin çocuklarıyla beraber yaptıkları programlama ile geleceklerine şekil verebileceklerini ifade etti. Sönmez, "Baba veya anne çocuğunu getirecek, burada 2 saat boyunca tüm parçaları sıfırdan yapacak. Mesela bir tank yapacak. Paletlerinin parçalarını tek tek elle birleştirecek. Burada hem motor becerileri gelişiyor, hem analitik zeka düzeylerini geliştirecek eğitim. 2 saat boyunca onu oluşturduktan sonra içini programlayacak. Mesela belli bir görevi yerine getirecek. Bir mayın tarama yapacak sensörlerle, içini programlayacak. Diyecek ki, 'şu mayın şu özelliktedir, bul'. Biz bunu çocukluktan itibaren düşündüğümüzde ileride neye dönüşecek. Belki bu çocuk ileride bizim yerli milli tankımızı veya yerli milli mayın arama robotumuzu yaparak bir ışık oluşturarak. İyi bir mühendis olma yolunda ilerleyecek. Eğitimlerimiz 17 Haziran itibariyle başlıyor" diye konuştu.FİKİR ÖĞRENCİDEN DESTEK KOSGEB'DENRobotik okulun kurulması fikrini ortaya atan Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Emirhan Sönmez, ise şunları söyledi:"Avrupa'daki eğitim sistemini araştırdım. Orada çocuğun öğrendiği fizik, matematik eğitimini biraz daha görselleştirerek, somutlaştırarak anlatma ön plana çıktığı için çocuklarda daha kalıcı bir etki yaratıyor. Bunu Türkiye'de ve bölgemizde araştırdığımız zaman bu anlamda bir eksiklik olduğunu hissettim. Bu düşünce ile KOSGEB'den destek alarak bu robotik sınıfını kurduk. Ben de eğitmenlerden biriyim. KOSGEB'in verdiği desteğin direk bize değil de direk bölgemiz halkına verildiğini düşünüyorum. Çünkü bunun büyük bir getirisi olduğuna inanıyorum."

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