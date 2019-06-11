(Görüntülü) Türkiye, yıldız ve ötegezegene isim verecek

Muhammed KISIR/ KAYSERİ, () – TÜRKİYE Uluslararası Astronomi Birliği’nin (IAU) 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan kampanyada 'WASP-52' isimli bir yıldıza ve ötegezegene isim verecek. Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, yıldız ve ötegezegen için isim arandığını açıkladı.



Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, dernek olarak IAU üyesi olduklarını, IAU tarafından başlatılan 'ötegezegen isimlendirme' kampanyasına 70 ülkenin katıldığını belirtti. Prof. Dr. Küçük ayrıca oluşturdukları 'Ötegezegen İsimlendirme Ulusal Komitesi'nin, kampanya süresince WASP-52 isimli yıldıza ve ötegezegene 5 ay süresince isim arayacağını söyledi. 2019 yılının IAU'nun 100'üncü kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Küçük, aynı gökyüzü altında yüzyıl temasıyla faaliyetler ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şöyle dedi: "Burada önemli olan insanların gökyüzünün farkında olmasıdır. Bugünkü yaşantımızda artık gökyüzünü unuttuk. Şehirciliğin ilerlemesiyle beraber her taraf ışıklar altında. Şu ana kadar keşfedilen yıldız ve onun gezegenleri, 70 ülke ile paylaşıldı. Bize 'WASP-52' isimli yıldız ve onun gezegeni verildi" dedi.



'TÜRKLERİN İSİM VERDİĞİ BİR YILDIZ VE ÖTEGEZEGEN OLACAK'



Prof. Dr. İbrahim Küçük, paylaştırılan yıldızların ülkelerin başkentlerinden normal bir teleskopla rahatlıkla görülebileceğini dile getirdi ve şunları söyledi:



"Parlaklık değeri bizim gözlemleyebileceğimiz ağırlıkta olan bir yıldızdır. Türk Astronomi Derneği olarak bu kampanyayı organize ediyoruz. Ülkelere verilen yıldızlar, o ülkenin başkentinden rahatlıkla gözlensin ve üstelik normal bir teleskop ile yapılsın diye verildi. Biz istiyoruz ki ilkokullar, ortaokullar, liseler ve bilim merkezleri bu kampanyaya katılsınlar. Okullar kendi aralarında bir isim belirleyecekler ve bu ismi bize iletecekler. Biz oluşturduğumuz jüri süzgecinden o isimleri geçireceğiz. Bunlardan iki tanesini Uluslararası Astronomi Birliği'ne bildireceğiz. Bizim Türk insanı olarak belirlediğimiz bir isim ile bir yıldızımız ve ötegezegenimiz olacak."



EKİM AYINDA SÜRE BİTECEK



Başkan Küçük, yıldız ve ötegezegene verilen ismin Türk insanını çağrıştıran bir isim olmasını istediklerini ifade ederek, kampanyanın bitiş süresinin ise Ekim ayı olarak belirlendiğini söyledi.