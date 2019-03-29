(Görüntülü) Türkiye'nin ilk yerli tematik-interaktif öğrenme platformu geliştirildi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye'nin ilk yerli tematik-interaktif öğrenme platformunu geliştirdi. 1 yıllık çalışmanın ardından 8 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen yazılımın yurt dışına açılmasıyla birlikte 500 kişiye de istihdam sağlanacak.



Proje koordinatörü Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, Teknokent binasında basın toplantısı düzenleyerek yazılım hakkında bilgi verdi. Nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinde kullanılan yazılımların online ve interaktif olarak öğretildiği Türkiye'deki ilk platform olan ve Cumhuriyet Teknokent'te geliştirilen Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) veri tabanının 20'den fazla üniversiteye deneme erişimine açıldığını ifade eden Demir, kısa sürede üç farklı üniversitenin de sistemlerine abone olduğu söyledi. AR-GE çalışmaları kapsamında yerli bir öğrenme yönetim sistemi yazılımı geliştiren AYEUM, her eğitimde, eğitim öncesi kişilerin mevcut bilgi ve becerilerini ölçerek, kişiye özel öğrenme imkânları sunuyor. Eğitime katılan araştırmacıların öğrenip öğrenmediğini tespit eden ve buna bağlı anlık dönüt veren yazılım, veri tabanını kullanan üniversitelere ve araştırmacılara yüzde 100 öğrenme, memnuniyet ve akademik performansta artış garantisi veriyor.



'İLK YERLİ VE MİLLİ YAZILIM'



Geliştirdikleri yazılımın tamamen yerli ve milli olduğunu ifade eden Doç.Dr. Demir, "Birinci geliştirdiğimiz bir öğrenme yönetim yazılım sistemi, ikinci geliştirdiğimiz de öğrenme yönetim sisteminin işe yarayıp yaramadığını test etmek için AYEUM isimli üniversitelere satılabilecek bir veri tabanı. Hem yazılımımız var hem de veri tabanımız var. Veri tabanı içindeki yazılım dünyadaki ve Türkiye'deki herkesin online ve interaktif olarak eğitim yapmasına imkan veren bir yazılım. AYEUM veri tabanı ise Türkiye'deki bütün üniversitelerin kütüphanelerine ve bütün hocalara, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim veren farklı ihtiyaçlara çözüm getiren, onların araştırma kapasitelerini artırmayı arzulayan bir veri tabanı. İki temel özelliği bu. Asıl amacımız veri tabanını değil yazılımı ileriye taşımak. Çünkü bu yazılım sayesinde bir veri tabanı değil yüzlerce farklı veri tabanları çıkacaktır. Yerli ve milli olarak yazılımların geliştirilmesi ve yabancı kaynakların engellenmesi yolunda yapılan bir adım. Bizim önümüze şöyle bir fırsat koydular. Bilgi birikimi olan akademisyenlere dediler ki 'Gelin burada hem hocalığınızı yapın, sonra da burada şirketleşin' Biz de şirketleştik. Aslında bizim önümüzü açan kanunlardır. Hem KOSGEB'den hem Sanayi Bakanlığı'ndan hem de İŞ-KUR'dan desteklediler" dedi.



'500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYABİLİRİZ'



Yaptıkları yazılımın dünya piyasasına açılması halinde Sivas'ta 500 kişiye kadar istihdam sağlayabileceklerini kaydeden Demir, "Online ve interaktif yazılımlar doğrudan doğruya bir kaç kişinin tekelinde olduğu için özellikle Türki Cumhuriyetler neredeyse hiç kullanmıyor. Biz bu veri tabanının sadece içerisindeki kelimeleri, Azerice'ye, Kazakça'ya çevirerek çok rahat o üniversitelerin hizmetine de sunabiliriz. Hem yazılımı hem veri tabanını iki sene içerisinde yurt dışına satabileceğimizi düşünüyoruz. 1 senelik AR-GE çalışmalarımız sürdü. 3 aydır da hizmet vermeye başladık. Çok ciddi potansiyelimiz var. Sivas'ta bilgisayarla alakası olan, yazılımı bilen ya da pazarlamayı bilen ya da kendine has bir öğrenme programı hazırlamak isteyen herkesi işe almak istiyoruz" diye konuştu.

