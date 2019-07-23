(Görüntülü) Robothespian eğitim verdi, Robot Rıfkı güldürdü

BAŞAKŞEHİR Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Türkiye’de ilk defa düzenlenecek “Endüstri 4.0 & Üretimde ve İnsan Gelişiminde Verimlilik Eğitimi”ne ev sahipliği yaptı. Pnömatik kaslarıyla çalışan Robothespian, eğitimi sesli anons ederek ve şarkı söyledi. Program sonunda ise Robot Rıfkı’nın sahnede sergilediği dans katılımcıları güldürdü. Başakşehir Belediyesi, Almanya merkezli endüstriyel kontrol ve otomasyon şirketi FESTO işbirliği ile Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde “Endüstri 4.0 & Üretim ve İnsan Gelişiminde Verimlilik” etkinliği düzenledi. Dünyada 176 ülkede faaliyet gösteren Alman kuruluşu FESTO’nun Endüstriyel Akademi Müdürü Hakan Eminçe tarafından verilen eğitime, pnömatik kaslarıyla çalışan robot “Robothespian” da Başakşehir Living Lab’de hünerlerini sergiledi. 280 kg ağırlığında ve insan boyutlarındaki Robothespian, eğitimi sesli anons etti ve şarkı söyledi. Göz kırpabilen ve gözlerinden kalp çıkartabilen Robothespian’ı kıskandıran Robot Rıfkı sergilediği dansla tüm katılımcıları güldürdü. “SANAYİNİN SADECE PARA KAZANMA SORUNU YOK” Sanayinin çok büyük sorunları olduğunu ve asıl sorunun teknoloji ile olan bağın eksikliğinden bahseden FESTO’nun Endüstriyel Akademi Müdürü Hakan Eminçe, “Sanayinin sadece para kazanma sorunu yok. Çünkü rekabet içerisinde olan firmalar inovasyon yaratması gerekiyor. Yaratıcılığı gerçekten de üst düzeyde olması lazım. Diğer ülkelerden ve insanlardan bir fark yaratması lazım ve bu farkı da benimsetmesi gerekiyor ki para kazanabilsin. Bizler özellikle farkları yaratabiliyorsak biz ülkemize, kendimize ve ailemize katma değer sağlayabiliriz. Yoksa kopyala yapıştır oluyor aynı teknolojiyi biz kullanıyoruz” dedi. “BELEDİYECİLİK SADECE YOL VE KALDIRIM OLARAK TARİF EDİLMEMELİ” Belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım olarak tarif edilmemesi gerektiğini dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerin böyle programlarla ilgili ve alakalı olması genç bir belediye başkanı olarak beni memnun etti. Belediyecilik sadece yol ve kaldırım olarak tarif edilir ya işte burada içerisinde bulunduğunuz ortam Living Lap, teknoloji ve inovasyon merkezi bir belediye tarafından üretilmiş olası aslında ülkemiz için önemli bir farklılıktır. Özellikle hepimizin tekrarladığı şey katma değerli ürün çıkarmak, bedava çalışmamak ve ucuza çalışmamak içinde sadece teknolojiyle ilgili bilim adamları değil ülkedeki her kişinin buna kafa yorması lazım. Ben Living Lap’ın gerçekten keşfedilmesi gerekli olduğu ve içerisindeki yapılan uygulamaların örnek teşkil edip diğer ilçelere ve şehirlere de aynı şekilde kurulması tarafındayım” diye konuştu. “GÖRSEL ŞEYLER DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR” Görsel şeylerin daha ilgi çektiğini ifade eden Kartoğlu, “Özellikle Robatsebian’ın gelmesi iyi oldu. Çünkü görsel şeyler daha çok ilgi çekiyor. Gençler görsün insan hareketleri yapabilen bir robot var madem bu robotlar üretilebiliyorsa Living Lap’te de insanlar buna benzer farklı ürünler yapabilirler. Eğer biz sanayimize gerçek manada endüstriyle teknolojiyi buluşturabilecek yeni şeyler üretebilirsek bu mekanlarda o zaman sanayimizin de verimliliğini arttırmış oluruz” dedi. Kartoğlu’nun konuşmasının bitimine yakın sahneye gelen Robot Rıfkı ‘başkanım bizi unuttunuz’ demesi katılımcıları kahkahaya boğdu. Kartoğlu, sahneye gelen Robot Rıfkı’nın tüm ilgiyi üstüne çekmesine gülümseyerek ‘şuna hep kızıyorum ilgi hep ona bana ilgi yok. Hatta çıkışta tehdit ediyorum’ demesi katılımcıları gülümsetti.