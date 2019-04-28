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(Görüntülü) MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Hakem daha cesaretli olmalıydı

"İyi oynamamıza rağmen, özellikle ilk yarı, 4-1 yenilmek beni çok üzdü"   Ali DANAŞ - İSTANBUL /   MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında...

"İyi oynamamıza rağmen, özellikle ilk yarı, 4-1 yenilmek beni çok üzdü"


 

Ali DANAŞ - İSTANBUL /


 

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İyi oynadıkları maçtan yenilgiyle ayrıldıklarını söyleyen Kaplan, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "O kadar iyi oynamamıza rağmen, özellikle ilk yarı, 4-1 yenilmek beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönetiminden dolayı tepki gösteren teknik adam, "Mücadelenin ilk yarısında Kulusic'in pozisyonunda burnuna dirsek vurulduğunu gördük. Kesin kartın çıkması gerektiğini düşünüyorum. İlk yarı başa baş oynadık, pozisyonlar

bulduk. Bu kadar korner ve şut atmamıza rağmen yenildik. Buraya gelen taraftarlar ve camiamız adına üzüldüm" dedi.

Meler'in MKE Ankaragücü oyuncularına basit kartlar çıkardığını vurgulayan Kaplan, "Beşiktaş'ta bazı oyunculara kart göstermesi gerekirken göstermedi. Hakem daha cesaretli olmalıydı" diye konuştu.

Mustafa Kaplan, Ante Kulusic'in yüzüne gelen darbe sonrası burnunda çatlak oluştuğunu söyleyerek, "Burak bu pozisyonda sarı kart görseydi cezalı duruma düşecekti. Geçen haftaki Sivasspor maçında da Burak'ın sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi gerekiyordu. Kulusic, burnundaki çatlağa rağmen oynamak istedi. Ağrının şiddeti devam edince çıkardık" diyerek sözlerini tamamladı.

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