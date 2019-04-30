(Görüntülü) Meslek lisesi öğrencileri, robotik kodlama atölyesi kurdu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan 'Fatih’in torunları geleceğini kodluyor' projesi kapsamında, okula 'Robotik ve Endüstriyel Kodlama Atölyesi' kuruldu.



Proje Koordinatörü Murtaza Savrandalı ve Alan Şefi Mahmut Uçman koordinatörlüğünde, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanında eğitim öğretim gören 12 öğrenci tarafından hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygun görülüp desteklendi. Bu kapsamda bölgedeki birçok meslek lisesi ve yüksekokulda bulunmayan atölyeye, 5 bilgisayar, 2 adet 3D Renkli yazıcı, robot setleri, uzaktan kumanda sistemleri ve endüstriyel kontrol sistemleri alındı. Yaklaşık 19 bin lira bütçe ile kurulan atölyede öğrenciler, geleceğin meslekleri arasında yer alan robotik ve endüstriyel kodlama alanında kendilerini geliştiriyorlar.



MODERN ATÖLYE OKULA KAZANDIRILDI



Projenin koordinatörü olan Murtaza Savrandalı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 2018 yılında proje başvurusu yaptıklarını belirterek, "Projemizle diğer okullarımız tarafından hazırlanan spor, eğlence, gezi gibi faaliyetlerin yerine, gençlerimiz hem kendilerinin faydalanabileceği hem de kendilerden sonra ki öğrencilerin faydalanabileceği modern bir robotik kodlama, endüstriyel kodlama, programlama ve tasarım atölyesi kurdular" dedi.



'ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM'



Öğrencilerinin ileriye dönük dünyanın her tarafında geçerli olan kodlama alanında, özellikle endüstriyel ve robotik kodlama ile kendilerini geliştirip hayata başarılı bir şekilde adım atmayı hedeflediklerini belirten Savrandalı, "Ben gençlerimizi kutluyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra, yine kendilerinden sonra gelecek olan arkadaşlarına hizmet vermeye devam edecektir" diye konuştu.



3D YAZICI İLE YABAN KUŞUNA PROTEZ AYAK YAPILDI



Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanında istekli 120 öğrencinin bu atölyeden eğitim aldığı kaydeden Murtaza Savrandalı, şöyle devam etti: "Biz bu atölyemizde öğrencilerimizin kendi yapmış oldukları 3 boyutlu tasarım çalışmaları ile başka okullarımızın ihtiyaç duyduğu yedek parçalar üretmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde Orman ve Su İşleri Müdürlüğümüzdeki bir yaban kuşu için protez ayak çalışmamız oldu. Aynı zamanda yine bir okulumuzun cihazının bulunmayan bir parçasını 3D yazıcımızla tasarlayıp tamir ederek yeniden çalışmasını sağladık. Gençlerimizin ve öğretmen arkadaşlarımız özverili çalışması sayesinde küçük bir bütçe ile son derece teknolojik, gelişmiş, modern bir endüstriyel ve robotik kodlama ile 3D tasarım atölyesi kuruldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Alan Şefi Mahmut Uçman ise 'Fatihin torunları geleceğini kodluyor' projesi sayesinde, öğrencilerin mesleki derslerde yararlanabilmeleri için alınan, 3D yazıcı, arduino, robotik kodlama ve tank ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



ENDÜSTRİYEL KODLAMA KURSLARI YAPILIYOR



Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Temsilcisi Elektrik Elektronik Alanı 12'nci sınıf öğrencisi İdris İbrahim Erten ise kurulan atölyede yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili olarak, "Robotik atölyemizde arduino temelli yazılım kursu, endüstriyel kodlama kursları yapılmakta. Burada 3D yazıcılarımızda parça üretip daha sonra ise istişare yoluyla projelerimizi geliştirmekteyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Güçlü Yarınlar Güçlü Türkiye Projesi' altında bu projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ayrıca kardeş okullarımıza proje geliştirerek onlarında ileriye dönük hedeflerinde onlara yol göstermeye çalışmaktayız. Bizler buradan mezun olduktan sonra, bizden sonra gelecek olan öğrenci arkadaşlarımızın hedeflerine büyük oranda katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.