(Görüntülü) Meslek liselilerden elektrikli araçların otoyolda şarj olacağı proje

TOKAT'ta meslek lisesi öğrencileri, elektrikli araçların otoyolda kendi kendini şarj etmesi için 'Kablosuz Enerjili Transferli Otoyol' projesi tasarladı.



4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümü öğrencileri hazırladıkları projeleri sergiledi. 25 projenin bulunduğu sergide 'Kablosuz Enerjili Transferli Otoyol' projesi dikkat çekti. Öğrencileriyle birlikte proje üzerinde yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını ifade eden Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümü öğretmeni Mustafa Yorulmaz, "Bu proje ile elektrikli araçların menzil sorununu ortadan kaldırmayı amaçladık. Özellikle kablosuz enerjili otoyol projesini uyguladık ki, elektrikli araçlar enerjisini yolda karşılasın. Aynı zamanda da kendini şarj etsin. Bu sayede menzil sorunu ortadan kalkar diye düşündük. Sistem, otoyol kenarlarına konulacak güneş panelleri ve aynı zamanda rüzgar türbinleri ile kablosuz enerji hatlarına enerji vererek bunu araçlara iletiyor" dedi.



Elektrikli araçların sayılarının artmasıyla projelerinin önem kazanacağını söyleyen Yorulmaz, "Tokat'tan İstanbul'a hareket eden bir araç sürekli şarj ihtiyacı duyacak. Ama biz otoyla şarj özelliğini kazandırdığımız için elektrikli araç otoyola girdiği anda kendi enerjisini otoyoldan alacak, aynı zamanda kendi akülerini de şarj etmiş olacak. Bu sayede elektrikli araçlarda şarj sorunu ortadan kalkmış olacak" diye konuştu.