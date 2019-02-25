(Görüntülü) Lise öğrencileri, ön elemeden geçen TÜBİTAK projelerini sergiledi

Hande NAYMAN Tekin GÜRBULAK İZMİR, () TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'nca 50?ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması kapsamında, Ege Bölgesi'nde yer alan illerden ön değerlendirmeyi geçen projeler Kültürpark Fuar Alanı'nda sergilendi. Öğrencilerden kimi helikopter kazalarını önlemek amacıyla yüksek gerilimi algılayabilen cihaz üretirken kimi de yapay kemik yaptı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca 50?ncisi düzenlenen, İzmir Bölgesi Koordinatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi?nin üstlendiği TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması kapsamında, Ege Bölgesi'nde yer alan illerden ön değerlendirmeyi geçen projeler Kültürpark Fuar Alanı'nda sergilendi. Öğrenciler yarışmaya biyoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya, değerler eğitimi, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, yazılım ve teknolojik tasarım alanlarında hazırladıkları özgün projelerle katıldı. Özgünlük, yenilikçilik, yararlılık, uygulanabilirlik, özümseme ve hakimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre değerlendirilen öğrencilerden birincilik ödülü alanlar, final yarışmasına katılmaya hak kazanacak. Final yarışmasında her alanda ulusal dereceye giren öğrenciler derece aldıkları alanla ilgili bölümleri seçmeleri durumunda üniversite sınavına girecekleri ilk yıl ve bir defaya mahsus olmak üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanabilecek. Ayrıca, final yarışmasına katılan projeler arasından seçilenler TÜBİTAK tarafından uluslar arası proje yarışmalarına gönderilecek. 'HELİKOPTER KAZALARINI ÖNLEYECEĞİZ' Yarışma kapsamında Özel Ege Lisesi 11. sınıf öğrencileri Burak Tunçer ve Pelinsu Pamuk, helikopter kazalarını önlemek amacıyla yüksek gerilimi algılayabilen cihaz üretti. Yaklaşık 4 ayda tamamladıkları proje ile ilgili bilgi veren Burak Tunçer, Bu projeyi yapmamızdaki çıkış noktamız 90?lı yıllardan beri yaşanan helikopter kazaları oldu. Geçtiğimiz haftalarda da helikopter kazası yaşandı. Projedeki amacımız bir lazer göndererek karşıdaki engeli algılayıp kameramıza görüntü oluşturmasıdır. Bizim çıkışımız yüksek gerilim direkleri, özellikle karanlık ve sisli havalarda görülemeyen yüksek gerilim direkleri lazer sayesinde görülebilir duruma geliyor. 150 metreye kadar görüntü elde edebiliyoruz ve 150 metrelik bir mesafe helikopterin rahatça kendini korumasını sağlıyor. Bundan sonraki hedefimiz öncelikle yarışmadan birinci çıkmak. Daha sonra, bu projeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin engel tespit sistemlerine dahil etmesini istiyoruz. Öncelikle bir lazer gönderiyoruz, bu lazer çukur aynadan tümsek aynaya yansıyor bu tümsek ayna da etraftaki ışınları toplayarak kamerada görüntü oluşturuyor dedi. KOLAY ELDE EDİLEBİLİR YAPAY KEMİK Özel Oğuzhan Özkaya Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sinem Meryem Şahin yapay kemik üretimi projesi için çok çalıştığını dile getirerek, Gözenekli bir yapıya sahip, kolay elde edilebilir, ucuz, biyouyumlu, mekanik dayanıklığı yüksek bir yapay kemik ürettim. Daha önce polüüretenden yapay kemiği kimse sentezlemedi. Son zamanlarda hastalara pahalı yöntemlerle platin takılıyor, ben de poliüretandan bu işlemi gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Soya bazlı poliüretan kullandım çünkü diğerlerinden daha çevreci bir yöntem. Biyouyumluluğunu ölçmek amacıyla bazı testler yaptım ve sonuç olarak geliştirilerek öncelikle hayvanlarda daha sonra insanlarda kullanılabilecek bir yapay kemik ürettim dedi. ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER SUNULDU İleride mimar olmak istediğini ifade eden Emlak Bank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencisi Gökay Çungur, Projemin amacı, sürdürülebilir bir bina modeli geliştirerek şehir ısı adasını en aza indirebilmek. Şehir ısı adası, bir şehrin çevresindeki kırsal alanlara göre daha sıcak olmasıdır. Bu etkiyi azaltmak için projemde birden fazla özelliğe başvurdum. Bunlardan biri çatı bahçesi. Çatı bahçesi, bitkilerin yaptığı fotosentez sayesinde soğuk ada etkisi yaratıyor. Parklara ile yüzde 3 buçuk eğim vererek gelen yağmur suyunun topraktan geçtikten sonra depoya dolmasını ve bu sayede tekrar kullanılabilir suyun oluşmasını sağladık. Bu yöntemle de yine soğuk ada etkisi yaratılıyor. Projemizde cam karışım asfalt kullandık. Cam karışım asfalt gelen ısıyı emmez, yansıtır, bu sayede yüzey sıcaklıklarının artmamasını sağlar. Binaların içinde de hava kanalları kullanıldı. Karbon salınımını azaltmak için enerji kaynakları da yer alıyor diye konuştu.