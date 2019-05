(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta 8 ülkenin katıldığı robot yarışması başladı

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Teknokent Robot Yarışması başladı. 2 gün sürecek olan ve Türkiye ile birlikte 8 ülkeden 850 robotun yarışacağı yarışmada toplamda 60 bin TL para ödülü dağıtılacak.



KSÜ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan yarışmacıların katıldığı yarışmanın açılışı törenle yapıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Niyazi Can, TBB Genel Sekreteri Ahmet Kazan ve yarışmacıların katılımıyla gerçekleşen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yerli üretim olan Mini Ada isimli robot yaptı. Mini Ada, yarışmaya katılanlara başarılar diledi.



GÜNEŞ: DÜNYANIN EN İYİ ROBOTLARI YARIŞACAK



Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş ise yarışmanın 2 gün süreceğini ve 5 ayrı kategoride gerçekleşeceğini söyledi. Güneş, "Hızlı çizgi izleyen, çizgi izleyen, mini sumo, sumo ve serbest kategori yarışmalarımız var. Serbest kategoride çok özellikli Türkiye'nin her tarafından katılan çok özel robotlarımız var. 9 yıl aradan sonra dünyanın en iyi sumo kategorisinde robotumuz bugün bizlerle beraber olacak. Yine hızlı çizgi izleyen de dünyanın en iyi robotları yarışacak" dedi.



GÜNGÖR: BU YARIŞMALAR, BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de dünya bilişim teknolojilerinin son derece hızlı geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:



"Bilişim teknolojilerinin bir özelliği var. Tabi burada bir dışa bağımlılık ciddi manada o ülkede kaynak transferine neden oluyor. Türkiye'nin bugün sadece yazılım için dışarıya ödediği para, bilgilerimiz bizi yanıltmıyorsa 10 milyar doların üzerinden bir yazılım maliyeti ödediğimiz ifade ediliyor. Ayrıca bu işin bağımlılığı var. Teknolojiye sahip olmazsanız, bu teknolojiyi yönetemezseniz, eğer yeni yazılıma ulaşmazsanız bu ülkelerin bağımsızlığını tehdit eden bir sonuca da varıyor. İşte bu tip organizasyonlar her ülkenin kendi yerli yazılımını, kendi bilişim teknolojisini geliştirme fırsatı da ortaya koyuyor. Gençlerimizi bu manada yönlendiriyor. Üniversitelerimizin, fakültelerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın kapasitesini geliştiriyor. Ben bu manada Kahramanmaraş ilimizde yapılan bu 2'nci robot yarışmasının ülkemizin bu manadaki gelişmelerine çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."



Konuşmaların ardından yarışmalara geçildi. Protokol daha sonra stantları gezdi.