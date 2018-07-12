(Görüntülü) Honor’un yeni akıllı telefonu Hepsiburada ile Türkiye’de

İSTANBUL, () - AKILLI telefon dünyasının yapay zeka destekli kamerası bulunan yeni üyesi Honor 10, Hepsiburada aracılığıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Çin’de 5 yıl önce piyasaya giren akıllı telefon markası Honor’un Mayıs ayında Londra’da tanıttığı yeni amiral gemisi Honor 10, e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden bugün satışa sunuldu. İşbirliğinin detayları ve yeni telefonun özellikleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan’ın sunumlarıyla gerçekleşen lansmanda basın mensuplarıyla paylaşıldı. YAPAY ZEKA FONKSİYONLARI VAR Türk tüketicisinin Honor markasını sevdiğini ve bu modelin Türkiye’ye getirilen üçüncü model olduğunu belirten Wang, telefonun özelliklerinden bahsetti. Honor 10’un tasarım olarak farklı olduğunu dile getiren Wang, “Arkası cam olan telefonun ön taraftaki parmak izi okuması cam altı olarak da mümkün. Genel olarak son derece pürüzsüz bir yüzey söz konusu. Hem ön hem arkada kamera 24 megapiksel, iyi ve güçlü bir kameraya sahip. Ayrıca yapay zeka fonksiyonları var. NPU işlemcimiz var. Bütün bunlar bize yapay zekada güzellik dediğimiz şeyi beraberinde getiriyor” diye konuştu. Modelin kendine ait bir kişiliği olduğunu da dile getiren Wang, “Bu, gençlere ve gönlü genç olanlara sunduğumuz bir ürün. Gençler burada sunduğumuz teknolojik yenilikleri çok daha iyi anlayabilecek bir kitle. Ayrıca oldukça iyi bir fiyatla da sunuyoruz. Burda stratejimizin bir parçası olarak da fark yaratıyoruz” dedi. HONOR 10 SADECE HEPSİBURADA’DA SATIŞTA Aylık ortalama 80 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiği Hepsiburada’nın Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise, “Hepsiburada için teknoloji önemli kategorilerimizden biri. Müştelerimizin bizden en çok alışveriş yaptıkları kategori cep telefonu. Türkiye’de sattığımız cep telefonları ile artık hem sayısal olarak hem tutarsal olarak belli bir aşamaya geldik. Pazar payımızı her gün arttırıyoruz. E-ticaret çok dinamik ve genç bir sektör. Honor da kendini genç ve dinamik olarak konumlandıryor. Bu nedenle iyi bir işbirliği olacağına inanıyoruz. Sadece Hepsiburada’da satışta olacak bu marka ağustos ayından itibaren sadece cep telefonlarıyla değil aksesuarlarıyla da sitemizde olacak” diye konuştu. YARINA ÖZEL 250 LİRALIK İNDİRİM Tüketicilere farklı ödeme seçeneleri sunduklarını belirten Erturan, “Ürün bugün saat 12.00 itibariyle satışa sunuldu. Yarından itibaren de tüketici kredisi ile telefonu almak isteyen müşterilermize farklı taksit seçenekleriyle beraber anında 250 lira indirim yapacağız” dedi. “DİZAYNI FARKLI, EKRANI BÜYÜK TELEFONLARA İLGİ DAHA FAZLA” Müşteteri ihtiyaçlarını her zaman ön planda tuttuklarını söyleyen Erturan, “Genellikle dizaynı ve rengi farklı olan, yapay zeka, yüz okuma teknolojileri olan, büyük ekranlı cep telefonlarını daha çok tercih ediliyor. Biz de satışlarımızı o ihityaçlara göre yönlendiriyoruz” diyerek sözlerini noktaladı. Honor 10’nu öne çıkaran ilk özelliği çift objektifli kamera uygulanan gelişmiş AI 2.0 teknolojisi, ikincisi ise Honor 10 CMF tasarım 15 kat parıldayan renkten oluşan nano ölçekli optik kaplamayla 3D cam tasarıma sahip olması. Telefonda 24 MP + 16 MP çift mercekli yapay zekalı kamera ve 24 MP çözünürlüklü ön kamera buluurken, aynı zamanda ıslak elle dahi çalışan ultrasonik parmak izi okuyucu da yer alıyor. Bugün itibariyle Hepsiburada üzerinden satışa çıkan telefon fiyatı ise 2 bin 999 lira olarak belirlendi.