(Görüntülü Haber) Yükseklik korkusuna sanal çözüm

TÜRKİYE’NİN sanal gerçeklik alanında ilk üniversite yatırımı olan VR1 BAU kapsamında hazırlanan ‘yükseklik korkusunun tedavisinde sanal gerçeklik (VR) kullanımı’ projesi ile yükseklik korkusuna sanal çözüm aranıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve CRYTEK işbirliği ile geçtiğimiz yıl BAU Galata Kampüsü’nde kurulan VT1 BAU kapsamında hayata geçirilmeye hazırlanan projeler arasında yer alan çalışma henüz pilot aşamada. Sanal gerçeklik kullanılarak yükseklik korkusunun tedavi edilmesine yönelik hazırlanan projenin ayrıntılarını anlatan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Türküler Aka, “Yükseklik korkusu veya gündelik hayatımızda karşımıza çıkan diğer korkular yaşamımızın bir parçası. Çoğu zaman bu korkuları göz ardı ederek yaşayabiliyoruz. Ama bu korkular bazen öyle boyutlara geliyor ki kişi o zaman tedaviye ihtiyaç duyabiliyor. Uçak korkusu yüzünden seyahat edemeyen insanlar olabiliyor” dedi. “TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİK” Bununla ilgili özellikle psikoloji alanında tedavi yöntemlerini araştırdıklarını söyleyen Aka, “Maruz bırakma adını verdiğimiz yöntemle kişinin korktuğu nesne veya durumla anlık yüzleşmesi yapılıyor. Uçak veya kedi, köpek korkusu düşünüldüğünde bu yöntemi uygulamak zor olabiliyor” ifadelerinde bulundu. Yurtdışında özellikle sanal gerçeklik alanındaki teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu yolu korkuların tedavisinde de kullanma fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Aka, “Buradan yola çıkarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek istedik. Üniversitenin bünyesinde de böyle bir laboratuvar kurulmuşken ortak bir çalışma yürütmek istedik ve başlangıç noktası olarak da yükseklik korkusunu ele aldık” diye konuştu. UYGULAMA AŞAMASI NASIL OLACAK? Çalışmanın nasıl uygulanacağı hakkında da bilgi veren Aka şunları söyledi: “Bir asansör senaryomuz var. Bu senaryoda kişiye özgü bir uyarlama yapabiliyoruz. Kişi ilk önce binaya girip asansörün kapısında duruyor. Korku oranının yüzdesine göre isterse birinci, isterse ikinci veya daha yukardaki katlara çıkabiliyor. Asansör cam kaplı ve dışarıyı görebildiğiniz bir asansör. Dolayısıyla camın kenarından gidip aşağı bakmak şeklinde yüksekliği deneyimleyebiliyor. Bu şekilde yaklaşık 20 dakikalık bir süreyi kapsayan bir tedavi planı oluşturmayı düşündük. Şu anda pilot çalışma aşamasındayız. Bu çalışmaların ardından eksikleri ve neler eklenebileceğini göreceğiz. Daha sonra yükseklik korkusu olan ama korkunun çok fazla günlük yaşamına etki etmediği kişilere ulaşmaya çalışacağız. Onların üzerinde etkileri gördükten sonra bu konuda ciddi anlamda sıkıntı yaşayan kişilerle sorunu tedavi etmeye çalışacağız.”