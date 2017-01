(Görüntülü Haber) YEPKEM’in ilk tanıtım toplantısı Kadir Has Üniversitesi’nde yapıldı

FATİH Belediyesi, Fatih Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi Programı (YEPGEM)’in ilk tanıtım toplantısını proje ortakları arasında yer alan Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda YEPGEM’in içeriğine ve üniversitenin projeyi hangi alanlarda destekleyeceğine değinildi. Fikirlerini, hayallerini endüstriyel bir ürüne dönüştürmek isteyen 18-35 yaş aralığındaki tüm kişi ve tüzel kişilerin başvurabileceği YEPGEM’e başvurular 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. 30 PROJEYE DESTEK SAĞLANACAK Toplantının ardından proje hakkında sorularımızı yanıtlayan Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Oflaz, “İlk toplantımızı burada yapmayı uygun gördük. Kadir Has Üniversitesi bu konuda bize çok büyük destek verdi, kendilerine teşekkür ediyoruz. Gençlerin hayallerinin endüstriyel bir ürün haline dönüşecek olması bizi şimdiden mutlu ediyor” dedi. YEPKEM’e gelen projelerden 30 tanesine katkı sunacaklarını belirten Oflaz, “Bu sayıyı artırmamız gerekecek gibi görünüyor. Çünkü projeler gelmeye devam ediyor ve şimdiden 30’un çok üzerinde başvuru mevcut. Şu ana kadar gelen tüm projeleri inceledim. Teknoloji, sanayi, eğitim tabanlı ve insanın hayatını kolaylaştırmaya yönelik ürün geliştirmelerinin olduğu projeler var. Burada önemli olan akademisyenlerden oluşan jürimizin kararı. Tüm projeler onların elemesinden geçecek ve sonuçta seçilen 30 fikre destek sağlanacak” diye konuştu. “PROJE BİZE YENİ KAPILAR AÇACAK” Projeye İki noktada destek verecek olan Kadir Has Üniversitesi ilk olarak KHAS INEO Kuluçka Merkezi’ndeki tecrübelerini devreye sokacak. Bu konuda bilgi veren KHAS INEO Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Doç. Dr. Mehmet Aydın, YEPKEM’le olan işbirliğinin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Yerel bir kuruluşun böyle bir projeye liderlik etmesinin önemli bir adım olduğunu ifade eden Aydın, “Bu bize yeni kapılar açacaktır çünkü belediyelerin itici bir gücü var” dedi. KHAS INEO KULUÇKA MERKEZİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK Projenin içeriğinde birden fazla partner olmasını ‘Türkiye için yeni bir adım’ olarak değerlendiren Aydın, “Türkiye’de yapılan işbirlikleri genelde bir iki kuruluş arasında oluyor. Ama bu projede birçok paydaş bir arada. Dolayısıyla burada bir ara yüz konumunda olan üniversitemiz, iç paydaşlarını, öğrencilerini ve mezunlarını da bu projeye dahil ederek katkı sağlayabilecek” diye konuştu. “Halihazırda bir kuluçka merkezine sahibiz ve bir projede, fikirden ürüne geçiş aşamalarının nasıl olması gerektiği konusunda deneyimlerimiz var” diyen Aydın, bu konuda mentörlere sahip olduklarını ve bu mentörleri de devreye sokarak YEPKEM’in proje sürecindeki birçok aşamasına katkı sağlamak istediklerini belirtti. FABLAB İSTANBUL’DA ÜRÜNLERİ HAYATA GEÇİRME FIRSATI Üniversite tarafından projeye ikinci bir destek ise FabLab İstanbul ile verilecek. FabLab İstanbul’un 2014 yılından bu yana faaliyette olduğunu dile getiren Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner Arsan, “Burada bulunan üç boyutlu yazıcılar, hızlı prototipleme cihazları ve CNC tezgahlar sayesinde projeleri kabul edilen girişimcilere, ilk ürünlerini hayata geçirme şansı yaratacak, laboratuvar ortamında ürün geliştirme fırsatı sağlamış olacağız” dedi.