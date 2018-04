(Görüntülü Haber) Türk öğrencilerin robotu ABD'de 2 ödül kazandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Bahçeşehir Anadolu Lisesi'nin 12 öğrencisi, ABD'nin Chicago kentinde First Vakfı'nın düzenlediği First Robotics Competition (FRC) Yarışması'nda, düz duvara tırmanabilen ve lojistikten tarıma bütün sektörlerde insansız eşya taşımada kullanılabilen 'Raven' adlı robotla iki ödül kazandı. Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi Park Orman Kampüsü'nden 12 öğrenci, iki danışman öğretmenleriyle birlikte, Antalya Lokman Ecza Deposu'nun ana sponsorluğunda ABD'deki First Vakfı tarafından düzenlenen FRC Yarışması'na katıldı. ABD'nin Chicago kentinde mart ayında yapılan yarışmada öğrenciler, FRC'nin 'Power Up' olarak belirlenen bu yılki teması kapsamında sanayiden tarıma tüm sektörlerde kullanılabilecek insansız eşya taşımacılığı yapabilen bir robot tasarladı. Öğrenciler robota 'Raven' (Kuzgun) adını verdi. EN İYİ ÇAYLAKLAR VE EN YÜKSEK SKOR ÖDÜLLERİ 6 haftalık süreçte tüm mekanik, elektronik ve yazılımları öğrenciler tarafından hazırlanan 54 kilo ağırlık, 135 santimetre yükseklikteki robot, 7 bin takımın katıldığı FRC'de mücadele etti. Türk öğrenciler Alihan Kılınç, Ezgisu Ünal, Mustafa Tuna Çelebi, Alkım Doryan, Alper Cici, Özgür Toktaş, Ece Nil Polat, Erenay Açık, Alin Doryan, Sena Çetin, İrem Eryılmaz ve Sude Sağlan'dan oluşan takımın robotu, 'Highest Rookie Seed' (En Yüksek Skor Ödülü) ve 'Rokkie All Star' (En İyi Çaylak Takımı) ödüllerini almayı başardı. Tasarlanan robot, içindeki kodlamalar değiştirilerek ve verilecek görev tanımlarına göre sanayiden tarıma hemen hemen bütün sektörlerde insansız eşya ve malzeme taşımalarında kullanılabilecek düzeyde. Bir fabrika, sera veya benzeri iş yerlerinde ürünün kabulünden yerleştirilmesi, paketlenmesi ve sevkiyatına kadar tüm alanlarda insan gücüne gerek duyulmadan tüm bu işleri yapabilecek düzeyde geliştirilen robot, düz duvara tırmanabilme özelliğine de sahip. İSTİKLAL MARŞI GURURU Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nde kurulan ilk FRC takımı olduklarını belirten takım kaptanı Alihan Kılınç, bu sene ilk olarak katıldıkları yarışmada 'çaylak' olarak geçtiklerini ve yarışmada iki ödül birden aldıklarını söyledi. Kılınç, robotun çizimleri, yazılımı ve üretiminin 6 hafta sürdüğünü belirtti. Takım öğrencilerinden Ezgisu Ünal ise yarışmaya tek Türk takımı olarak katılmaktan ve iki ödül almaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Yarışmada İstiklal Marşımızı çaldırmanın da gururunu yaşadık. Aldığımız bu ödüller bizi bir üst seviyeye taşıdı. Nisan ayında yine ABD'de gerçekleştirilecek Dünya Robotik Yarışması'nda yeniden ülkemizi temsil edeceğiz" dedi. ÖĞRENCİLERİN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİ FRC Türk takımının ana sponsorluğunu üstlenen Lokman Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, Türk öğrencilerin elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını söyledi. Lokman Ecza Deposu olarak da Ar-Ge departmanında tam otomasyon sistemleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Hatice Öz, “Toplum 5.0 denilen, teknolojik gücü doğru üreterek, akıllı toplumlar oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla milli robot ve tam otomasyon sistemleriyle ilgili bu çocuklarımız büyük bir aşama kaydetti. Tüm dünyada Çin'den Rusya'ya, ABD'den İngiltere'ye 7 bin grubun olduğu bir yarışmada birincilik kazanarak göğsümüzü kabarttılar" dedi. TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEYEN BİR TEKNOLOJİ Milli, teknolojik ürünlerin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Öz, “Çünkü katma değeri yüksek ürünler üretebilmemiz, ekonomi ve Türkiye'nin bütün dünyaya açılması için en gerekli şeylerden biri. O yüzden gençlerimizi destekliyoruz. Desteklendikleri zamanda tüm dünyada ne kadar öne çıkabileceklerini görüyoruz. Öğrencilerimizin bu robotu sanayideki bütün sektörlerde tarımdan depolama sistemlerine, hastanelerden lojistiğe bütün alanlarda kullanılabilir. Çünkü bir robot geliştiriyorsunuz ve o robota hangi görevi tanımlarsanız o yönde ilerliyor. Türkiye'de bu konuda yerli bir teknoloji yok. Bizim çocuklarımızın kısıtlı imkanlarla, küçük desteklerle ne kadar başarılı işler yapabildiklerini gösterdi" diye konuştu.