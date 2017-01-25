(Görüntülü Haber) Tüp bebek tedavisi yan etkilerini azaltma araştırmasına TÜBİTAK desteği

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarınca tüp bebek tedavisinin yan etkilerinin en aza indirilmesi araştırması Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek aldı. Proje hakkında bilgi veren CÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Dr. İsmail Sarı, tüp bebek tedavisinde kullanılan yöntemlerin olumsuz yan etkileri bulunduğunu ve projenin amacının ise bunları en aza indirmek olduğunu söyledi. Dr. Sarı, şunları söyledi: "Araştırmacılar olarak bizler tüp bebek tedavisinin olumsuz yan etkilerinin en az düzeye düşürülmesi konusunda çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Bu amaçla TUBİTAK 3001 projesi kapsamında sunduğumuz bir araştırmanın TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi. Günümüzde başarısız tüp bebek tedavisi uygulamalarında bazı kadınlar defalarca aynı uygulamaya maruz kalmakta ve bu mağduriyetin ne gibi yan etkilerinin olduğu literatürlerde yer almaktadır. Biz aslında deneysel prosedürümüzü farklı aralıklarla belirli periyotlara uygulanan bu işlemin etkilerini inceleyerek yeni verilerin oluşmasını sağlayacağız." Projede içerisinde araştırmaları olan Historoji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Gümüş yaptığı açıklamada, tüp bebek tedavisinde uygulanan 'gundro tropin' yönteminin ovaryal yanıta etkisini araştırmayı amaçladıklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Gümüş, "Bu çerçevede tüp bebek tedavilerinde normalde tek bir olgun yumurta elde edilirken 'gundro tropin' uygulamasıyla dışarıdan hormon verilerek yumurtalıklar uyarılmaktadır. Bu uygulamanın yan etkileri gözlenebilmekte. Dolayısıyla biz bu çalışma kapsamında yöntemin uygulanan kişiler üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık. Bu başlangıç projemizde özellikle kısırlık sürecinde uygulanan yeni tedavi yöntemlerinin, üniversitemize getirilmesi konusunda projelerimizi oluşturduk" dedi.