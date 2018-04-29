Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

(Görüntülü Haber) Sosyal medyacılar Beylikdüzü’nde buluştu

İSTANBUL, () -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sosyal Belediyeler Ağı (SOBA), İstanbul’da ilk kez Batı İstanbul Çalıştayı olarak Beylikdüzü’nde hayata geçirildi.   Beylikdüzü Atatürk Kültür...

İSTANBUL, () -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sosyal Belediyeler Ağı (SOBA), İstanbul’da ilk kez Batı İstanbul Çalıştayı olarak Beylikdüzü’nde hayata geçirildi.


 

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki çalıştaya aralarında Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beşiktaş, Avcılar, Silivri, Çatalca, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'ün bulunduğu 63 belediyeden temsilciler katıldı. Dijital İletişim Danışmanı Funda Güleç Yalçın, twitter, facebook ve instagram üzerinden topluluk yönetimi hakkında bilgileri katılımcılarla paylaştı. Panele katılan sosyal medya uzmanları karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Soru-cevap şeklinde devam eden program, Beylikdüzü Belediyesi orkestrasının sunduğu konserle sona erdi.


 

HER 3 AYDA BİR DÜZENLENİYOR


 

SOBA, her 3 ayda bir farklı il ve ilçelerde hayata geçiriliyor. Belediyelerin sosyal medya ekiplerinin, sosyal medya kullanımındaki güçlerini ve vatandaşla etkileşimlerini daha üst noktalara taşımalarını amaçlayan çalıştay, bugüne kadar Balıkesir Edremit, İzmir Karşıyaka, Tekirdağ Çerkezköy ve Kapaklı, Datça, Marmaris, Bodrum, Adana Seyhan, Hatay Büyükşehir ile Samandağ Belediyeleri’nde yapıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314