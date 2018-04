(Görüntülü Haber) "Online işplatformu 'SanalUzman'a ilgi büyüyor"

TAM zamanlı personel çalıştırmayı tercih etmeyen veya projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenler ile serbest çalışan uzmanları bir araya getiren online iş platformu SanalUzman.com üç aylık test sürecini tamamladı. 'Eser sözleşmesi' ile işveren ve işçinin hakkını güvence altına aldıklarını söyleyen platformun kurucusu Niyazi Bekiroğlu, "Test sürecimizde 3 bin 500'e yaklaşan bir üye sayımız var. İlgi her geçen gün artıyor" dedi. Pazar büyüklüğünün 2025'te 335 milyar dolar seviyesine erişmesi beklenen Paylaşım Ekonomisi, günümüzde gittikçe yaygınlaşıyor. Kaynakların ortak kullanım prensibine dayanan bu yaklaşım; otomobillerden kitaplara, çalışma mekanlarından evlere kadar pek çok noktada hayatımızda yerini almaya başladı.Paylaşım Ekonomisi'nin insan kaynağı faktörüne odaklanan online iş platformu SanalUzman, Türkiye'de en yeni girişimlerden biri. Üyelerine, istedikleri işi ve projeyi bulma kolaylığı sağlayan SanalUzman, kapalı ofis ortamında çalışmayı sevmeyen, kurum kurallarına bağlı kalmak istemeyen ya da sabit kazancı olsa da ek gelire ihtiyaç duyan tüm uzmanlara kapılarını açıyor. Yazılım, tasarım, çeviri, metin yazarlığı, reklamcılık, satış pazarlama, danışmanlık gibi birçok alanda proje bazlı çalışan uzmanlar hızla sistemde yerini alıyor. SanalUzman Kurucusu Niyazi Bekiroğlu, İnsankaynakları yöneticilerinden KOBİ’lere, çok şirketli yapılanmalardan bireysel kullanıcılara kadar geniş bir skalaya hitap ederek, Türkiye’yi yeni bir iş ve insan kaynakları platformu ile tanıştırdıklarını söyledi. WORK 3.0 TEKNOLOJİSİYLE ORTAYA ÇIKTI SanalUzman.com iş portalının Work 3.0 teknolojisiyle uyarlandığını anlatan Niyazi Bekiroğlu, "Work 3.0, dünyada paylaşım ekonomisinin geldiği son noktada zamandan ve mekandan bağımsız olarak çalışmayı mümkün kılıyor. Biz bunu Türkiye'de, SanalUzman.com portalı altında insanların online iş üretebileceği, proje bazlı iş yaptırmak isteyenlerin de işlerini bu uzmanlar vasıtasıyla yapabileceği bir platformda oluşturduk" diye konuştuk. SİNCAPP GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK 'Sistemi Türk insanının güven endişesine yönelik uyarladık' diyen Niyazi Bekiroğlu, SincApp uygulaması ile işverenlerin iş sürecini takip edebileceklerini belirtti. Bekiroğlu, uygulamayı şöyle anlattı: "Türk insanında görmediği kişiyle iş yapma konusunda güven ve iş süreçlerini takip edememe kaygısıvar. Biz bunları çözmek için de iş süreçlerini takip edecekleri SincApp adını verdiğimiz SanalUzman inceleme uygulaması geliştirdik. Uzmanlar, arzu ettikleri takdirde bu uygulamayı bilgisayarlarına indirip portal üzerinde buldukları işlerde iş yapış süreçlerini kayıt altına alıp şifreli şekilde tutuyorlar. İşveren ile uzman arasındaki sürecin değerlendirilmesi kayıtlar üzerinden yapılıyor.SincApp uygulaması sayesinde işveren işçinin bütün iş sürecini takip edebiliyor. Böylece yanlış anlamalara zaman kaybına eksik teslimin önüne geçiliyor." İŞVEREN VE UZMAN ARASINDA ESER SÖZLEŞMESİ İşveren ile işçi arasında imzalanan 'eser sözleşmesi' ile hukuki alt yapıyı oluşturduklarına da dikkat çeken Bekiroğlu işleyişi şu sözlerle anlattı: "Eser sözleşmesinde, işi kullanabilmek için uzmana yaptığı işin bedeli ödenmesi şartı arıyor. Bu sözleşme, online protokoller üzerinde ilk defa Türkiye'de bizim tarafımızdan uygulanıyor. Güvenli ödeme sistemini getirdik. Herhangi bir uzman bir iş konusunda anlaştığı takdirde öncesinde işveren ödemenin tümünü güvenli hesabına gönderiyor. Hesaba gönderdikten sonra uzman çalışmaya başlıyor. Uzman işini bitirdikten sonra işverenin ben işi aldım onayı sonrası biz uzmana parayı aktartıyoruz. Böylelikle her iki taraf da işi almak konusunda kendisini daha güvende hissediyor. " ANLAŞMAZLIĞI HUKUK DEPARTMANI ÇÖZÜYOR Yine Türkiye’de ilk defa bir hakemlik uygulaması gerçekleştirdiklerini anlatan Bekiroğlu, "Burada işveren veya uzman herhangi bir şekilde bir anlaşmazlığa düştüklerinde SanalUzman’ın hukuk departmanına bir hakemlik başvurusunda bulunuyorlar. Hakemlik başvurusu sonrası bizim uzmanlarımız SincApp kayıtlarını inceleyip kimin haklı olduğunu iki tarafı da uzlaştırarak bir sonuca varıyorlar" ifadelerini kullandı. "EN BÜYÜK İLGİ TASARIMCILARA" Yaklaşık 3 ay önce başlayan sitenin test aşaması sona erdiğini ve üye sayısının şimdiden 3 bin 500'e yaklaştığını vurgulayan Bekiroğlu, "Çok başarılı olduğunu gördük. Her geçen gün daha ilgi görüyor. Özellikle tasarım, çeviri ve yazılım, kod yazımı konusunda ciddi anlamda bir talep var. Özellikle yazılımcılardan gelen tepkiler piyasanın böyle bir talebi olduğu ve daha önce karşılanmadığı ve bunun iyi bir çözüm olacağını öngörüyorlar.