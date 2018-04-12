(Görüntülü Haber) Microstrategy Sempozyumu’nun ikincisi İstanbul’da gerçekleşti

TÜRKİYE’DE sektörünün önde gelen firmalarına veriye dayalı çözümler sunan Obase ile iş zekasının önemli platformlarından Microstrategy’nin dünyanın, önemli şehirlerinde düzenlediği ve Türkiye’de bu sene ikincisi yapılan Microstrategy Sempozyumu gerçekleşti. Microstrategy Başkan Yardımcısı Hugh Owen, Microstrategy Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Darryl Owen, Obase CEO’su Dr. Bülent Dal, Microstrategy Türkiye Ülke Müdürü Evren Eray ve Turkcell CRM, İş Zekası ve Dijital Yetenekler Direktörü İnanç Çakıroğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı sempozyuma; Migros, QNB Finansbank, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Esan şirketlerinin yöneticileri de sunumlarıyla katılarak Microstrategy’nin teknolojisiyle elde ettikleri iş sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Bu sene ikincisi düzenlenen Microstrategy sempozyumunda akıllı kurum olmak, analitiğin dijitalleşmedeki yeri, iş hızında akıllı kararlar alabilmenin yolları, veriye dayalı yönetim kültürü, yapay zeka ve artırılmış/sanal gerçeklik gibi konular ele alındı. Microstrategy 10 platformunun son çıkan yeniliklerinin de sergilendiği sempozyumda, bu platformun dijital dönüşüm sağlamak için tüm iç ve dış bileşenleri bir bağlamsal zeka kaynağına bağlayan, gerçek zamanlı bir veri platformu olarak nasıl kullanılabileceği konuşuldu. “ŞEHİRLERİ DE AKILLI HALE GETİRİYORUZ” Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Microstrategy Türkiye Ülke Müdürü Evren Eray, “şirketlerin en doğru kararları en hızlı şekilde alarak kararlılık ve verimliliklerini artırmalarına katkı sağlıyoruz. Sadece şirketler değil artık şehirleri de akıllı hale getirmeye çalışıyoruz. Dubai Smart City projemiz Barselona'da Kasım 2017'de gerçekleştirilen Global Smart City etkinliğinde en iyi Smart City ödülünü aldı. Özellikle analitik ve veri analizi ihtiyacı olan şirketlerin bütün ihtiyaçlarını tek başımıza karşılıyoruz. Amerika’nın en büyük 100 şirketinin 91 tanesi tanesine MicroStrategy yazılımını kullanıyor" dedi. “HİÇBİR ŞİRKET DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN MUAF KALAMAZ” Microstrategy Başkan Yardımcısı Hugh Owen bugünün rekabetçi iş ortamında, hiçbir şirketin dönüşümden muaf kalamayacağını belirterek pazar güçlerinin, rekabetin, regülasyonların ve teknolojinin, şirketleri rekabetçi olmayı isteyecekleri yöne doğru ittiğini söyledi. Owen sözlerini, "Bu yola baş koyup başarılı olmak isteyenler de ‘Akıllı Kurumlara’, yani veri, insan ve varlıkları daha önce hiç mümkün olmadığı şekilde bütünleşik olarak kullanabilen organizasyonlara dönüşüyor. Bu noktaya ulaşmak ise, herhangi bir cihaz üzerinden iç görü sağlayacak olan teknoloji ve tekniğin doğru kombinasyonunu yakalamayı gerektiriyor" diyerek tamamladı. “KAVRAMLAR ALBENİLİ OLSA DA, YOLCULUK BİR HAYLİ ZORLU” Microstrategy Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Darryl Owen yaptığı konuşmada dünyanın dört bir yanındaki kurumların, dijitalleşen iş hacmine olan trendden nasıl pay alacaklarına odaklandıklarını vurguladı. "Kavramlar oldukça albenili olsa da, yolculuk bir hayli zorlu" diyen Owen şöyle devam etti: "Birçok şirket pratikte, uygulama yaparken karşılaştığı engeller ile boğuşuyor. Bu konuda en büyük problem dijitalizasyonun tanının ne olduğuyla alakalı. Firmalar ne yapmak istediğine karar vermeli. Bunu baştan anlamlandırıp, detaylandırıp, o noktaya doğru adım adım yönelmeli. Bir büyük problem ise şirketlerde verilerin farklı farklı yerlerde saklanıyor olması. Bu stabilite problemi yaratıyor. Engeli aşmanın en önemli yolu tüm verilerin aynı yerde toplanması ve onlardan bir anlam çıkarılması." "ANLIK DATALARIN AKTARIMI ÇOK ÖNEMLİ" Dijitalizasyonda dataların anlık olarak aktarılmasının önemine değinen Owen, "Ama bu işe kalkışan bazı şirketlerde eski datalar üzerinden bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu noktada ilk basamak anlık data. İkinci basamak ise akan datalar. Buna sosyal medya feedleri örnek verilebilir. Bu datalarla bizim taraftaki anlık verileri birleştirip onlardan hızlı bir şekilde anlamlandırarak hızlı ve doğru karar alma sistemi yaratıyoruz" dedi. “DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ‘BÜYÜK PATLAMA’ DEĞİLDİR” En büyük tehlikenin, dijital dönüşümü, sonuç görmesi yıllar alan klasik bir ‘büyük patlama’ projesi olarak değerlendirmek olduğunu söyleyen Owen, “Proje tamamlandığı anda bile edinilen yeni deneyimler daha çevik rakiplerle kıyaslayınca ‘eski moda’ olacak ve piyasa beklentilerinin altında kalacaktır. Başarı, dijital kurumun omurgası olarak sağlam ve yönetilen bir veri platformunu adım adım kurmak ve daha sonra her biri anında katma değer sağlayan bir dizi iş odaklı projeyi seri bir şekilde hayata geçirmektir. Kurumun veri varlıklarını yönetmek için açık bir platform kurmak; piyasa değiştikçe ve yeni teknolojiler kullanıma girdikçe hızla yön değiştirebilmek için gereken stratejik esnekliği sağlayacaktır. Dijital platformun meta olmayan tek parçası kurumsal veri tanımıdır, her şey zamanla değişebilir ve değişecektir” diye konuştu. DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDE ANALİTİĞİN KULLANIMI VE HİZMET ŞEKLİNİN DEĞİŞİMİ KAÇINILMAZ” Dijitalleşme neticesinde operasyonlarla ilgili olan birçok veriyi, müşterilerle ilgili kullanma hakkına sahip oldukları verileri ellerinde tutabildiklerini belirten Obase CEO’su Dr. Bülent Dal, "İşletmeler hacim ve zenginlik olarak ciddi bir veri büyüklüğüne ulaşıyorlar. Sadece kendi içindeki değil aynı zamanda sosyal medyadaki, hizmet verirken kullandıkları araçlar ve teçhizatlardan gelen veriler buna dahil. Burada işletmeler ciddi bir zafiyet yaşıyor. Çünkü bu verileri anlamlı bir hale getirip karar verme süreçlerinde kullanabilmek çok önemli. Özetle yaptığımız şey arka tarafta ileri analitik kullanarak, veriden anlam çıkarıp, bunu karar verme süreçlerine en hızlı şekilde getiriyor olmak hatta kararları otomatik hale getiriyor olmak" diye konuştu. "ŞİRKETLER ELLERİNDEKİ VERİLERİN YÜZDE 20'SİNİ KULLANIYOR" Dr. Bülent Dal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Verinin oluşması, karara dönüşmesi, fırsat yaratılması süreçlerinde rol aldığımız gibi aynı zamanda bu verimlilik hizmet kalitesi artış süreçlerinde de arka tarafta olması gereken şirketin veri mimarisinin ve envanterinin ne olduğunu, bu verilerin birbiriyle ilişkilerini oluşturan bir hizmet de veriyoruz. Bu şirketin elindeki verileri kullanabilmesi adına çok önemli. Çünkü baktığımız şirketler ellerindeki verinin yüzde 10 ile 20'si arasını kullanabiliyorlar. Burada ciddi bir boşluk var. Biz Obase olarak o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Bir işletme için para kazandıran, kaybettiren veya müşteri deneyimini iyileştiren kararların çoğu anlık operasyonda veriliyor. Burada kişilerin verdiği kararları şansa bırakmamak lazım. Verinin işlenip aslında o müşteriye ne verilmesi gerektiği veya neyin siparişinin ne kadar verilmesi gerektiği noktasına kadar getirip son kullanıcıya bırakıyor olmak lazım. Hatta bu kararların bazılarını otomatik olarak veriyor olmak lazım." “DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNU ŞEKİLLENDİREN VE YÖNLENDİREN TEMEL UNSURLAR VERİ VE ANALİTİK” Turkcell CRM, İş Zekası ve Dijital Yetenekler Direktörü İnanç Çakıroğlu ise konuşmasında, “Dijitalleşme son yıllarda adını sıkça duyduğumuz kavramlardan. Neredeyse tüm sektörlerden firmalar dijital dönüşümlerine devam ediyor. Dijitalleşme yolculuğunu şekillendiren ve yönlendiren temel unsurlar ise veri ve analitik. Turkcell olarak 3 yıl önce bir adım attık ve Turkcell’i “dijital operatör” olarak ilan ettiğimiz noktaya götüren bir yolculuk başlattık. Bir ağ operatörü olmak yerine bir deneyim sağlayıcı olma hedefini belirledik. Bu girişimin arkasında güçlü analitik yeteneklere ihtiyaç var. Günlük operasyonlarımızı ve uygulamalarımızı gerçek zamanlı veri ve raporlama yetenekleriyle ölçüp optimize etmekle kalmıyor, daha iyi modeller oluşturmak için ileri analitik, yapay zeka ve makina öğreniminden faydalanıyor, yolculuğumuzu aydınlatıyor ve işimizi destekliyoruz. Dahası; veriyi gelir kaynağı haline getirebilme yolları; gelecekteki iş fırsatları için yeni bir kazanç akışı vaat ediyor. Dijitalleşme yolculuklarını canlandırmaya ihtiyaç duyan şirketlere katma değer yaratabilmek için “hizmet olarak” konseptini güçlü bir araç olarak görüyoruz” diye konuştu. Microstrategy veriye dayalı olarak; günlük iş hayatında analitiğin yeri, müşteriye hizmet verme, satış sürecini yönetme ve iş yapma yetkinliğini artırmaya yönelik çözümler sunuyor. Veriye dayalı karar verme ve yönetim kültürü dönüşümüne katkı sağlıyor.