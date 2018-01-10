(Görüntülü Haber) Lise öğrencileri sürücüsüz maket araç tasarladı

BURSA Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (ULUTEK) yürütülen Maker Çocuk Programı kapsamında eğitim alan lise öğrencileri, geliştirdikleri sürücüsüz maket araç ile Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından bu yıl ilk kez Türkiye ayağı gerçekleştirilecek olan yarışmada yer alacakları. Elektrikle çalışan aracın yazılımlarını da öğrenciler kendileri yaptı.



ULUTEK'te yürütülen Maker Çocuk Programı kapsamında eğitim alan lise öğrencileri, MIT üniversitesinin bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenleyeceği yarışmada ödül alabilmek için son hazırlıklarını yapıyor. Programda eğitim veren öğretmenleri ve okul yöneticileri ile araçlarda son dokunuşları yapmak amacıyla ULUTEK'te bir araya gelen öğrenciler, elektrikle çalışan sürücüsüz maket araçlarını geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.



SADECE 3 AYLIK EĞİTİM ALDILAR



Proje ve yarışma hakkında bilgiler veren ULUTEK Maker Çocuk Proje Koordinatörü Bahar Çığrık, otonom araç projesinin, Amerika merkezli MIT üniversitesi tarafından 2 yıldır lise düzeyindeki öğrenciler için düzenlenen eğitim sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Bu eğitim çerçevesinde bir de yarışma düzenlendiğine belirten Proje Koordinatörü Çığrık, "Yarışma ilk kez Türkiye'de yapılacak. ULUTEK Maker Çocuk programı kapsamında bizler de lise grubundaki 11 öğrencimize araç hazırlama sürecinde yapay zekâ, derin öğrenme, gömülü sistemler, yazılım dillerini de içeren 3 ay süren bir eğitim verdik. Bu süreçte öğrenciler, kendi araçlarını ürettiler. Mekanik anlamda bu sistematiği çözdüler, yazılım anlamında da aracın etrafa çarpmadan sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için çalıştılar. İlk defa ULUTEK bünyesinde böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Şubat ayında yapılacak yarışmada bu çocuklar ULUTEK Maker Çocuk Grubu'nu lise kategorisinde temsil edecekler" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER KENDİLERİNDEN EMİN



Projeyi hayata geçiren öğrencilerden Ali Erdem Cerrah da katılacakları yarışma için öğretmenleriyle birlikte sürücüsüz maket araç ürettiklerini söyledi. Aracın bir kodlama üzerine çalıştığını kaydeden Cerrah, "Araç üzerinde 2 adet kameramız var. Bu kameralar kendi etrafında dönerek etraftan veri topluyor. Bunları biz kod üzerinde analiz ediyoruz. Özel bir pist hazırlıyoruz. Burada her türlü analizi yapacağız ve ona göre veriler hazırlayacağız. Örneğin, pistte bir insan olduğunda aracımız bunu algılayarak ya kenardan geçecek ya da duracak" dedi. Öğrencilerden Emirtuğ Kacar ise projeye başlarken bazı zorluklar yaşadıklarını ancak sonlara doğru toparlayarak önemli bir aşama kaydettiklerini vurguladı. Yazılım programı sayesinde aracın tek kişi tarafından kodlanarak kontrol edilmesini sağladıklarını aktaran Kacar, yapay zekâ alanında ilk kez böyle bir çalışmaya dâhil olduğunu söyledi.



YENİ PROJELERE DEVAM



ULUTEK bünyesinde 2016 yılından itibaren yürütülen Maker Çocuk Programı, 2018 yılında hedeflerini bir adım daha öteye taşıdı. Bugüne kadar ilk, orta ve lise düzeyinde 600 öğrenciye bilim, teknoloji ve yazılım alanlarında atölye çalışması imkânı sunduklarını kaydeden ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, çeşitli okullardan gelen öğrenci gruplarına günübirlik workshop'lar ve çalışma programları da düzenlendiklerini aktardı. Maker Çocuk Projesi'nin başlangıçta çok mütevazı kurulduğunu, geçen 2 yılda altyapının ve programların sürekli olarak geliştirildiğini söyleyen Genel Müdür Kanık, "Öğrencilerin otonom araç projesini daha da ileri düzeylere ulaştırmalarına destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Kanık, maker çocuk programlarına devam eden öğrencilere ağırlıklı olarak kodlama, elektronik, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve arduino alanlarında uygulamalı atölye eğitimleri verdiklerini belirtti.