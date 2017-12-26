(Görüntülü Haber) Çorum'da lise öğrencileri, 3D yazıcı yaptı

ÇORUM Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrencileri öğretmenlerinin öncülüğünde 3D yazıcı üretti. Çorum’un Gülabibey Mahallesi, Cemilbey Caddesi'nde bulunan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Veysel Sarı öncülüğünde başlatılan çalışmayla Araştırma ve Geliştirme alanında üç adet 3D yazıcı üretti. Öğrencileriyle birlikte yaptıkları 3D yazıcılarla ilgili bilgiler veren okulun Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Veysel Sarı, yaklaşık 3 yıldır bu konuyla ilgilendiklerini söyledi. Öğrencilerle yürüttükleri bazı projelerde mekanik parça temininde zorluk çektiklerini, bu nedenle 3D yazıcı üretme ihtiyacı duyduklarını ifade eden Sarı, “Yaklaşık 3 yıldır okulumuzda 3D yazıcılar bulunmakta. Bazı projelerimizde gerekli olan mekanik parçaları temin edemediğimiz için projelerimiz yarım kalıyordu" dedi. Yazıcının üretim sürecinde 3 önemli temelin bulunduğunu belirten Veysel Sarı, “3D yazıcılarımızı mekanik, elektronik ve yazılımsal olarak nelere ihtiyacımız var onları tespit ettik. Sonrasında öğrencilerimizle birlikte araştırmaya, birleştirmeye başladık. Mekanik olarak tasarımını 3 boyutlu modelleme programlarıyla, öğrencilerimizle birlikte çalışarak mekanik modelini çıkarttık. Elektronik kısmında geliştirme kartları var. Bu geliştirme kartların üzerine kurulu 3D yazıcımız. Geliştirme kartlarımızı satın aldık. Bazı parçalarını yurt dışından getirttik. Plastik parçalarımızı ürettik. Elektronik kısmını da toparladıktan sonra yazılımda da açık kaynaklı yazılım kullandık. Yazılımda bazı kişiselleştirmeler yaptık. Bu kişiselleştirmeleri yaptıktan sonra cihazımıza yükledik ve cihazımız çalışır hale geldi. Bu yaptığımız dördüncü yazıcımız. Hala geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Veysel Sarı, okulun öz sermayesini kullanarak okulda bulunan diğer bölümlerin laboratuvarlarına da 3D yazıcılar ürettiklerini, böylelikle okulda birçok öğrencinin 3D yazıcıyla tanışma imkanı bulduğunu iletti.