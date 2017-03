(Görüntülü Haber) Carettaları küçük mucitler kurtaracak

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir grup öğrenci, Caretta Carettalar'ın yumurtadan çıkışını 24 saat önceden haber veren cihaz yaptı. Cihaz, sahillerde denize ulaşamadan ölen Carettaların kurtarıcısı olacak. Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Akdeniz ülkeleri arasında yüzde 60'ı Belek sahillerinde yumurtlayan ve nesli tehdit altındaki Caretta Caretta kaplumbağalara umut ışığı oldu. Caretta yuvalarına en çok zararı Belek'teki büyük otel ve tatil köylerinin vermesinden yola çıkan Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (AKED) Başkanı Ali Fuat Canbolat ile temasa geçti. Birkaç ay süren çalışmaların ardından öğrenciler, Caretta Carettalar'ın yumurtadan çıkışını 24 saat önceden haber veren cihaz yaptı. Cihaz, piramit şeklindeki kafese bağlandı ve kum altındaki yumurtaların hareketlerini cep telefonlarına mesaj olarak bildirmeyi başardı. Öğrenciler, bu çalışmayı uluslararası platforma taşımak için de Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nden (BETUYAB) tam destek aldı. Bahçeşehir Koleji Bilişim Teknoloji Öğretmeni ve Robotik Kodlama Koçu Sinem Gökpınar, Belek turizm cennetinin aynı zamanda Caretta Carettalar'ın üreme merkezi olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Otellerin ve sahilde bulunan diskoların ışığı, gece yumurtadan çıkan yavruları yanıltmakta ve yakamozu takip ederek denize ulaşması gereken yavru Carettalar, sahildeki yapay ışıklara yönelerek kaybolmakta ve ölmektedir. Bu durum yalnızca çevrecileri değil, aynı zamanda otel yönetimlerini de üzmekte ve endişelendirmekte. Carettaların yumurtladıkları dört aylık yaz döneminde çevre gönüllüleri, Belek gönüllü kampında kalarak yuvaların yerini belirlemekte ve bir kafes ile işaretleme çalışması yapmaktadır. Gönüllüler yavruların yuvadan çıkacaklarını tahmin ettikleri gece, otel işletmelerinin de desteği ile sahile siyah perdeler çekerek yapay ışığın engellendiği bir koridor oluşturuyor. Böylece yavruların yakamozu izleyerek güvenle denize ulaşmaları sağlanıyor. Yavruların ne zaman yumurtadan çıkacaklarını tahmin etmek için gönüllüler her sabah sıcakta ve kumda kilometrelerce yürüyerek tek tek yuvaları kontrol ediyor. Ne yazık ki, bu son derece zahmetli gönüllü faaliyete rağmen, yavruların yuvadan ne zaman çıkacağı tam kestirilemiyor ve perdelemede zaman zaman geç kalınabiliyor. İşte biz bu sorunu kökten çözecek bir cihaz geliştirdik." Öğrencilerinin geliştirdiği cihaz sayesinde, Caretta yavrularının yumurtadan çıkacağrı zamanın tam olarak belirlendiğini söyleyen Sinem Gökpınar, “Caretta yuvalarını işaretlemekte kullanılan kafeslere, ısı ve hareket sensörleri yerleştirdik. Bu cihazla, sensörlerden gelen veriler, Caretta yuvalarındaki ısı değişikliği ve hareketlilik ölçümleri, gönüllülerin cep telefonlarına mesaj olarak gönderildi. Böylece, hem yavruların yumurtadan çıkacakları gece tam kesinlikle belirlenirken, hem de gönüllülerin kilometrelerce yürümesinin önüne geçildi. Bu projemiz, Bilim Kahramanları Derneği koordinasyonunda gerçekleştirilen Uluslararası First Lego Leauge'ne katıldı. Mersin'de yapılan bu yarışmanın ilk ayağında bölge ikincisi olarak, finallere katılmaya hak kazandık. Bu proje ile dünyada her yıl düzenlenen Carettaları Koruma Sempozyomu'nda Türkiye'yi temsil edeceğiz" diye konuştu. Öğrenciler bu projeyi başarıyla sonuçlandırdıktan sonra bir de rap müzik yaptı.