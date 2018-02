(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: İzmir'i teknoloji üssü yapmak için fikri katkı bekliyoruz (2)

İZMİR TİCARET BORASI'NA ZİYARET Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün 2 günlük İzmir ziyaretinin son adresi, İzmir Ticaret Borsası oldu. Bakan Özlü, burada 'Tarım 4.0 Toplantısı'na katıldı. Tarihi binanın salonlarını gezen ve ürünler hakkında bilgi alan Özlü, daha sonra toplantı salonundaki törene geçti. Açılış konuşmasını yapan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'in Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz havzalarıyla toplam 327 bin hektar büyüklüğündeki ekilebilir alanıyla tarım cenneti olduğunu söyledi. İzmir ve çevresinde, yılda 3 kez ürün almayı sağlayan bereketli topraklar bulunduğunu da vurgulayan Kestelli, "İşimiz, gücümüz tarım. Bu binada çalışan herkes, 127 yıldır tarımsal üretimin hak ettiği değere ulaşması için emek sarf etti. Şunun da farkındayız. Tarımın sorunları artık sadece Tarım Bakanlığı'nın çözeceği konu olmaktan çıkalı çok oldu. Ekonomik sıkıntıları, enflasyonda yaşanan sıkıntıları sadece Ekonomi Bakanlığı'nın aşabilmesi de mümkün değil. Ülkemizin tüm bu sorunları aşabilmek için daha çok bilime, daha çok sanayiye daha çok teknolojiye gereksinimi var. Tarım sektörü olarak şahsınıza, icraatlarınıza, Bakanlığınızın uygulamalarınıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi. 'AR-GE VE İNOVASYON KAÇINILMAZDIR' Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü ise konuşmasında, 2 günlük ziyaretinde İzmir'in potansiyelini, enerjisini ve iş insanlarının gayretlerini bir kez daha gördüklerini söyledi. Özlü, "Tarımsal üretimde Ar-Ge ve inovasyon, artık kaçınılmazdır. Bugün üzerinde konuştuğumuz 'Tarım 4.0', aslında 'Endüstri 4.0'ın bir sonucudur. Türk tarımının geleceği için 'Sanayi 4.0' ve 'Tarım 4.0' uygulamaları şarttır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'mız, Ar-Ge konusunda çok önemli mesafeler almıştır. Bize yapılan sunuma göre, tarımsal Ar-Ge'ye 900 milyon TL destek olunmuştur. Önümüzdeki süreçte, bu desteğin iki katına çıkarılması planlanmaktadır. Tarım Bakanlığı'mıza bağlı çok sayıda enstitü ve laboratuvar, çiftçinin ve üreticinin hizmetindedir" diye konuştu. Tarım ve hayvancılık endüstrisinin, sadece Türkiye için değil; tüm dünya için stratejik sektör olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, "Bu yüzden tarımda dijital dönüşüm, her zamankinden daha önemli bir hal almıştır. Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü'nün raporlarında göre, 2050 yılında, bugünkünden yüzde 70 daha fazla gıda üretmek zorundayız. Bu talebi karşılamak için çiftçiler ve tarım şirketleri, daha fazla üretim yapmak zorundalar. Dolayısıyla başta nesnelerin interneti olmak üzere 'Endüstri 4.0'ın çözümlerine yönelmek zorundayız. Teknolojik inovasyonu, tarım uygulamalarının merkezine koymak durumundayız. Sanayi devrimleriyle birlikte ortaya çıkan kimyasal gübreler, hatta uydu görüntüleri tarımda kullanılmaya başlandı. Tarımın bir sonraki evresi ise nesnelerin interneti olacaktır. Birbiriyle konuşan traktörler, tarım makineleri, dijital sensörlerle donatılmış tarım makineleri, tarımsal üretimin merkezine yerleşecektir. Dünya bu yöne doğru gitmektedir" dedi. 'TARIM DEVRİMİ TOPRAKLARIMIZDA BAŞLADI' 'Tarım 4.0' yerine 'akıllı tarım' isminin kullanılmasını isteyen Bakan Özlü, şunları söyledi: "Tarım devrimi, binlerce yıl önce bizim topraklarımızda, Anadolu'da başladı. Tarım devrimine beşiklik eden Türkiye coğrafyası, bugün artık hem sanayi devriminin hem tarım devriminin önemli aktörlerinden biri olabilir. Bilim, teknoloji, sanayi, savunma, enerji, sağlık ve tarım birbirini destekleyen, birbirinden beslenen, birbirinden güç alan kavramlardır. Bunlar arasındaki iş birliği, ülkemize sıçrama yaptıracaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza bağlı tüm kurumlar, bütün imkanlarıyla tarımsal sanayinin hizmetindedir. TÜBİTAK, 'Tarım 4.0' uygulamaları için ihtiyaç duyulan her alanda hizmete hazırdır. KOSGEB, tarım teknolojilerine yatırım yapmak isteyen herkese kaynak sunmaya devam edecektir. Kısa zaman içinde, bakanlığımız ile Tarım Bakanlığı arasında Ar-Ge ve İnovasyon başta olmak üzere çeşitli iş birliği mekanizmaları hayata geçirilecektir. Bakanlık olarak katma değerini 10 yılda 2 katına çıkaracak, 5 odak sektör belirledik. Bu sektörlerden biri de gıda ve içecek sektörüdür. Gıda sektöründe yer alan ürünleri, vergi indirimi, kaynak tahsisi, teşvik ve muafiyetlerle destekleyeceğiz. Başta TÜBİTAK ve KOSGEB olmak üzere, bütün kaynaklarımızı, yerli ve milli üretim için, yerli ve milli tarım için seferber edeceğiz." Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, İzmir Ticaret Borsası'ndaki programının ardından İzmir'den ayrıldı. Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()