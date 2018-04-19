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(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: “Ekonomik politikalarımızla girişimcilerin önündeki engelleri kaldırıyoruz”

İSTANBUL, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürlüğü, Başakşehir Belediyesi, KOSGEB ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen Uygulama Girişimcilik Sertifika Töreni’nde 549 öğrenci sertifikalarını...

İSTANBUL, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürlüğü, Başakşehir Belediyesi, KOSGEB ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen Uygulama Girişimcilik Sertifika Töreni’nde 549 öğrenci sertifikalarını aldı. Sertifika töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Ekonomik politikalarımızı girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak üzere planlıyoruz” diye konuştu.


 

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen Başakşehir Bilgi Evi öğrencilerinin müzik dinletisi ile başlayan program Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen robotun sergilenmesiyle devam etti.  


 

Yaptığı kürsü konuşmasında Türkiye’nin girişimciliğe ve girişimcilere verdiği önemin büyüklüğüne dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şöyle konuştu:


 

“Hükümetimiz bakanlığımız ve ekonomi yönetimimiz girişimin değerinin farkındadır. Bundan dolayı bütün ekonomik politikalarımızın hedefi girişimcinin önündeki engelleri kaldırmaktır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye girişimcinin desteklenmesi konusunda çok önemli mesafeler kat etmiştir. Yenilikçiliğe, tasarıma yatırım yapmak isteyen girişimcilere kapılarımızı ardına kadar açıyoruz.”


 

“KENDİ İŞ YERİNİ AÇAN KİŞİLERE YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL DESTEK VERDİK”


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, konuşmasına şu sözlerle devam etti:


 

“Türkiye genelinde bugüne kadar 27 bin uygulamalı girişimcilik eğitim kursunu hayata geçirdik. Bu kursların 2 bin 900’ü İstanbul’da, 75’i ise Başakşehir’de düzenlendi. 931 vatandaş da uygulamalı girişimcilik eğitim kursundan yararlandı. Bizi asıl sevindiren ise tüm Türkiye’de 42 bin, İstanbul’da ise 3 bin 200 vatandaş bu eğitim sonunda kendi iş yerini açtı. Kendi iş yerini açan kişilere yaklaşık 1 milyar TL destek verdik.”


 

“KADINLARA VE ENGELLİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ”


 

Başakşehir Belediyesi olarak girişimcilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade etti. Kartoğlu, “Kadınların ve engellilerin ekonomiye dahil olması bizim için mutluluk verici” diye konuştu.


 

Girişimcilik hikayeleri ve katılımcılarının sertifikalarının takdim edilmesiyle devam eden program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

 

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