(Görüntülü Haber)14 yaşındaki Artun, Mehmetçik için 'robot kol' geliştirdi

TÜBİTAK'ın düzenlediği 12'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finaline katılan 14 yaşındaki Artun Özsoy, bombalı düzeneklerin imhasında kullanılabilecek, robotik kol geliştirdi. Özsoy, 400 TL maliyetli projeyi, teröristlerin tuzakladığı bomba düzenekleriyle şehit olan askerlerin haberlerinden etkilenerek hayata geçirdiğini söyledi. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 12.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın finali Kayseri'de yapıldı. 160 projenin yer aldığı sergide en dikkat çeken proje ise İzmir Uğur Okulları Gaziemir Kampusu 8'nci sınıf öğrencisi Artun Özsoy'unki oldu. Mehmetçik için hazırladığı 2 tip sensör ve 5 motorun yer aldığı fonksiyonel robotik kol projesiyle ilgili bilgi veren Özsoy, "Başlangıçta robotun altında tekerlek olmadığı süreçte projemi kimyasal sanayi alanlarında ve ağır iş şartlarda çalışanlar için tasarlamıştım. Daha sonra altına tekerlek ekleyerek Türkiye'nin yürüttüğü terör operasyonlarında askerlerin kurulu tuzakların uzaktan imha edebilmesi, olası bombaya uzaktan müdahele yapabilmesi için, altına tekerlek ekledim. Bu tasarım belirli bir süreç halinde idi. Yaptığımız geliştirmeler ile son haline getirdim. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede tasarımı ve yapımı tamamladım. Projenin yapma sebebim, izlediğim haberlerde askerlerimize yönelik terör örgütlerinin yapılan bombalı tuzaklarda şehit olması oldu. Burada kullanan kişinin güvenli bölgede kalarak robotik kol sayesinde bombaya robotun müdahale etmesini sağladık. Robot kol, kapıyı açabilir ve bomba imhasını yapabilir" dedi. 'PROJENIN MALİYETİ 400 TL' Proje öğretmeni Barış Bağcı ise, "Projemiz mobil kol projesidir. Sabit olarak tasarladığımız projeyi geliştirdik. Başlangıçta kimyasal deneylerde kullanılmasını tasarlamışken, yaptığımız geliştirme yöntemi ile Afrin'deki operasyonlar nedeniyle ekleme bir yürüteç ve uzaktan kontrol sistemi yükledik. Bu geliştirme ile askerimiz, kapı arkaları başta olmak üzere çeşitli yerlere tuzaklanan bombayı robot kol sayesinde bulabilecek ve etkisiz hale getirebilecektir. Ürün, toplam 400 TL'ye mal oldu" diye konuştu.