(Görüntülü) Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne yoğun ilgi

Enver Fatih TIKIR - Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da 270 deney düzeneği ve laboratuarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları gibi bilimsel etkinlik ve araçların yer aldığı Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (BTM) 2018 yılının ilk 10 ayında yapılan etkinlikler, katılımcılarıyla beraber 927 bin kişiyi bilimle buluşturdu. Ocak 2019'da Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nin de açılmasıyla merkeze yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin ilgisinin artması bekleniyor.



Bursa'da 14 farklı alanda yaklaşık 270 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri, eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları gibi bilimsel etkinlik ve araçların yer aldığı Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde 2018 yılının ilk 10 ayında 163 bin ziyaretçi bilimle buluştu. Yapılan etkinliklerin katılımcılarıyla beraber 927 bin kişiyi ağırlayan Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde katılımcılar 456 bin parça ürün üretti. Ocak 2019'da Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nin de açılacağı merkeze ilginin daha da artması bekleniyor. Merkezle ilgili bilgiler veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir belediyemiz ve Bursa sanayimizin işbirliğiyle doğan ‘Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ büyümesini giderek sürdürüyor. 270 deney düzeneği, planetaryum, simülatör, sergi alanları, atölyeler ve eğitim salonlarının yer aldığı bilim merkezinde 2018’in ilk 10 aylık diliminde 163 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bilim şenliği, astrofest, doğa ve bilim şenliği, gökyüzü gözlem şenliği gibi çeşitli etkinliklerle bu sayı 400 binlere ulaştı" dedi.



ÇOCUKLAR HEDEF KİTLE



Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler hakkında da bilgiler veren Başkan Aktaş, şunları kaydetti:



"Eğitim öğretim yılı içerisinde hafta içi okul gurupları yoğun bir şekilde BTM’yi ziyaret ederek, etkinliklere katılıyor. Hafta sonu da çocuk ve ailelere yönelik atölyeler düzenleniyor. Kodlama ve robotik alanda uzun soluklu eğitim olan BTM Akademi projemiz devam ediyor. 15 haftalık eğitimde çocuklar aşamalı olarak eğitim alıyor. Ayrıca elektrik, elektronik ve robotik alanlarında da eğitim gören öğrenciler karmaşık görevleri yerine getirecek robotlar üretiyor. Firmalara özel aile içi motivasyon etkinlikleri sürdürüyoruz. 'Bilim' sergisi ve 'Görevimiz Mars' sergileri devam ediyor. BTM bünyesinde bilimsel sergi düzeneği gerçekleştiren bir üretim kapasitesi oluşturuldu. Türkiye’nin bu alanda dış bağımlılığı önemli ölçüde önlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerinin hem deney düzeneği hem de gezici sergiler ihtiyacı karşılanmakta. THY sponsorluğunda Türkiye’nin en büyük bilim toplum etkinliğini gerçekleştirmekteyiz. 7 kez gerçekleşti bu etkinlik ve toplam 927 bin ziyaretçiyi burada ağırlamış olduk. Katılımcılar 456 bin parça ürün üretti. Özel sektörden yüz 34 firma katılım sağladı."



120 MİLYON LİRALIK UZAY HAVACILIK MERKEZİ



Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin yeni projelere de ev sahipliği yaptığını belirten Aktaş, "2019 vizyonunda kamu ve eğitim kurumları ile özel sektörü bir araya getirip, nitelikli işgücü oluşturmayı hedefliyoruz'' dedi. Bursa Büyükşehir, TÜBİTAK ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Gökmen Havacılık Eğitim Merkezi projesinin de tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Aktaş, ''İnşallah 1 Ocak 2019’da faaliyete geçecek. Toplam bedel 120 milyon civarında ve dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak. BTM yalnızca Büyükşehir Belediyesi'nin bir kurumu değil, tüm Bursa’nındır. Ufkunu genişleterek dünya çapında adını duyurun bir merkez yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve inşallah Bursa’yı bu sayede ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerle buluşturup, dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



