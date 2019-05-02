(Görüntülü) Bilim Festivali, Bursa’da başladı

BURSA’da, bu yıl 8’incisi düzenlenen yenilikçi teknolojilerin yer aldığı ‘Turkish Airlines Sciense Expo Bilim Festivali’ başladı. Festivalin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin gelecek nesillerin merak duygusunu artırma amacını taşıdığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA’nın ana sponsorluğunda bu yıl 8’incisi düzenlenen Turkish Airlines Sciense Expo Bilim Festivai, kapılarını açtı. TÜYAP Uluslararası Fuar Alanı’nda 5 Mayıs’ta son bulacak etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin uluslararası nitelikte olduğunu belirterek, "Festivalde yurt içi ve dışından misafirlerimiz olacak. Bu el birliğiyle yüksek teknolojiyi kullanarak, ülkemizin daha iyi yarınlara gidebilmesi adına inşallah hep beraber önemli çalışmalara imza atacağız’’ dedi. 'AMAÇ MERAK UYANDIRMAK' Etkinliğin amacının merak duygusunu kamçılamak olduğunu ve bu sayede ülkenin gelecekte daha güçlü bir konuma ulaşacağını belirten Aktaş, "Bu yıl özellikle teknoloji üreten firmaların sahip olduğu teknolojileri sergiledikleri alanlar oluşturduk. Hayret verici, hayranlık uyandıran, ilgi çeken teknolojiler tüm katılımcıları, ama özellikle de çocukların dikkatini çekme, onlarda merak duygusu uyandırma görevini üslenmiş oluyorlar. Çocuklarımıza ‘Bu nasıl oluyor? Ben de yapabilir miyim?’ sorularını sordurduğumuz anda hedefimize ulaşmışız demektir. Geleceğin beyin gücü olacak gençlerimizin icat çıkarmaları ve yeni işler yapabilmeleri için, ülkemizin muasır medeniyet seviyesine yükselmesi için burada önemli işlere imza atacaklar" ifadelerini kullandı.