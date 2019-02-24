(Görüntülü) Bateri çalan robotun konseri, izleyenleri şaşırttı

İZMİR'de devam eden FIT'19 Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı kapsamında bir teknoloji firmasının şov amaçlı ürettiği bateri çalan robot ilgi gördü. Gitar ve yan flüt çalan müzisyenlerle birlikte konser veren robot, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.



Fuarİzmir'deki FIT'19 Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, İzmirlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu yıl 21-24 Şubat tarihleri arasında ikincisi düzenlenen FIT 2019- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı'na, 170 farklı firma ve teknoloji girişimi katılım sağladı. Fuar kapsamında bir teknoloji firmasının şov amaçlı ürettiği bateri çalan robot ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Gitar ve yan flüt çalan müzisyenlerle birlikte konser veren robot, izleyenleri gülümsetti. Bir önceki fuarda 'Sawyer' isimli barmen robotu sergileyerek dikkat çekmeyi başaran firma, bu yıl da baterist robot ile ziyaretçileri şaşırtmaya devam etti.



Fuarda robotların yoğun ilgi gördüğünü dile getiren teknoloji firmasının teknik koordinatörü Barış Bişen, "Firmamız makine sektörüne özel hizmetler veren, özel makineler sunan ve otomasyonunu tamamen kendi elinden çıkaran bir firma. FIT Fuarı ikinci yılında ve çok güzel bir şekilde büyüyerek gelişiyor. Bizler de bu fuarda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sene de fuara biraz esprili bir konseptle katıldık. Konseptimiz robot ve robot uygulamalarıyla ilgili. İki tane robotumuz var ve bateri çaldırıyoruz. Güzel ve ilgi çekici bir uygulama oldu. Robotları farklı bir işleyişte görmek insanların çok hoşuna gitti. Teknolojik anlamda da robotlar günümüzün vazgeçilmez unsurlarının en büyüğü ve bunları insanlara biraz daha esprili bir şekilde sevdirdiğimiz için çok mutluyuz. Robotların endüstri 4.0 ile başlayan hızlı bir yükselişi var. Bu yükseliş günümüzde tepe noktasını yaşıyor ve robotların artık kullanılamayacağı alan kalmadı. Kollobratif robotlar insanlarla birlikte çalışabilecek düzeyde bir teknolojiye geldiler" dedi.



'FARKLI BİR DENEYİM OLDU'



Baterist robota yan flüt çalarak eşik eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nda görevli müzisyen Enis Karakoç, "Robotlarla müzik yapmak bizim için farklı bir deneyim oldu. Ne kadar poliritmik çalsa da gelişebileceğini düşünüyorum. Bizim için enteresan ve keyifliydi. Teknoloji hızla ilerliyor ve gelişebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.



Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda okuyan solist Beyza Bakırcı ise, "Bugün burada hem küçük bir dinleti yaptık hem de çok keyif aldık. Burada olmaktan çok mutluyum. Fuar alanı çok güzel ve büyük bir yer" dedi.

