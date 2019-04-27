(Görüntülü) ASUS ROG RE: DEFINE 2019 ile yeni oyuncu bilgisayarlarını görücüye çıkardı

İSTANBUL, () - ASUS Republic of Gamer tarafından düzenelenen ROG Re: Define 2019 etkinliğinde ROG ailesinin yeni dizüstü oyuncu bilgisayarları tanıtıldı.





ASUS’un oyun donanımı ve yazılımı hakkında çalışan alt markası Republic of Gamer (ROG), yeni bilgisayarlarını görücüye çıkardı. Intel’in 9’uncu nesil işlemcileri ile üretilen 6 bilgisayar, soğutma sistemleri, grafikleri ve kişiselleştirilebilme özelliği ile ön plana çıktı.





Lansmanın açılışını ASUS Türkiye, İsrail ve Afrika Bölge Müdürü Bora Aras yaptı. ROG Pazarlama Müdürü Vivian Lien, geliştirilen yeni ürünlerle ilgili, bu zamana kadar geçen sürede yapılan çalışmaları paylaştı. Oyun geliştiricileri ile birlikte çalıştıklarını belirten Lien, gelecek yıllarda oyun sektöründeki gelirin artmasını beklediklerini dile getirdi. Ürünlerin teknik özellikleri hakkında sunum yapan ROG Global Teknik Pazarlama Direktörü Sascha Krohn, yeni geliştirilen ‘Keystone’ ve diğer özellikler hakkında bilgi verdi. ROG Endüstriyel Tasarımcısı Finn Ke’nin sunumunun ardından Sascha Krohn, lansmana katılanlarla ürünleri yakından inceledi.





“ROG, EN İYİ SEÇENEKLERDEN BİRİSİ OLACAK”





Oyun dünyasının ve teknolojinin her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden ROG Pazarlama Müdürü Vivian Lien, “Artık kendine oyuncuyum diyen insanların bekleyecek hiçbir şeyi yok. Çünkü önlerinde çok fazla donanım ve teknoloji seçeneği var. Onlar için en iyi seçenekleri sunmaya devam ediyoruz ve iyi bir oyuncu için ROG, en iyi seçeneklerden birisi olacak” dedi.





Yeni ürünleri aynı anda birçok konuda geliştirmeye gayret ettiklerini belirten Lien, “En önemlisi ekranlar. Artık tepkime süreleri çok daha aza indi. İkincisi ise artık kullanıcılar bilgisayarlarını ve donanımlarını istedikleri gibi kişiselleştirebiliyorlar. Biz onlara hem mobiliteyi hem de güçlü bir donanımı sunduğumuz için artık onlar adına istedikleri performansı elde etmek mümkün oluyor” diye konuştu.





“KULLANCILAR ARTIK BİLGİSAYARLARINI DAHA FAZLA KİŞİSELLEŞTİREBİLECEKLER”





“En önemli yeniliğimiz, bu zamana kadar sadece harici monitörlerde geliştirilebilen teknolojinin diz bilgisayarlara dahil edilebilmiş olması” diyen ROG Global Teknik Pazarlama Direktörü Sascha Krohn ise şöyle konuştu:





“Teknoloji yenilendikçe biz bilgisayarları daha güçlü, ince ve hafif yapabiliyoruz. Zephyrus bunların en büyük örneği. Strikes modelinde olan bir ‘keystone’ teknolojisi geliştirdik. Bu bilgisayarları kişiselleştirirken çok daha mobil ve kolay bir çözüm sunuyor. Hem oyun içinde hem de oyun dışındaki kullanımlarda, bilgisayarı her konuda kendinize özel bir hale getirip, USB bellek gibi çalışan ‘keystone’ ile çok daha kolay işlem yapabiliyorsunuz.



Mothership ise bugüne kadar dünya üzerine görmediğimiz yeni bir teknoloji. Hem ekran hem de donanım olarak sunulan özellikler yeni bir segmentasyon açtı. Bu en büyük yeniliklerimizden biri.



Intel’in 9’uncu nesil işlemcilerini bütün yeni bilgisayarlara dahil ettik. Asıl nokta bu son teknolojiyi müşterilimiz ile buluşturabiliyor olmakta. Yoksa oyun keyfini arttıracak donanımsal özellikleri diğer firmalar da yapıyor.”





“MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR İLE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ARASINDA FARK KALMADI”





Yeni nesil dizüstü bilgisayarların, masaüstü bilgisayarlardan daha kullanışlı olduğunu da sözlerine ekleyen Krohn, “Kariyerime başlamadan önce tabi ki masaüstü bilgisayar kullanıyordum. Ama artık gelişen teknoloji ile SSD, işlemci ve grafik çözümlemeleri, dizüstü bilgisayar ile masaüstü bilgisayar arasında çok eşdeğer oldu. Sadece fark edemeyeceğiniz küçük nüanslar var. Günlük oyun ya da iş deneyiminde bu farkları anlayamazsınız bile. Evimde her iki bilgisayarı da diğer donanımlara bağlayabiliyorum mesela ve üstelik dizüstü bilgisayarım çok daha az yer kaplıyor. Bugün masaüstü bilgisayarıma bir şey olsa veya çalınsa, tekrar masaüstü bilgisayar almam, dizüstü bilgisayarı tercih ederim” dedi.





“TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUSU BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”





Ürünlerin çok kısa bir süre sonra satışa çıkacağını belirten ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “Yaklaşık 10 gün önce bu ürünlerin dünyadaki ilk lansmanı New York’ta yapıldı. Şimdi de Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Avrupa’daki ilk lansman burada yapılmış oldu diyebiliriz. Türkiye konumu itibariyle bizim için çok önemli. Avrupa’da olması, insanların kolay ulaşabiliyor olması, insanların sevdiği merak ettiği bir ülke olması sebebiyle Avrupa’dan birçok ülke şu anda bu lansman için geldi. Çok genç bir popülasyona sahip, yaklaşık yüzde 40 oranında bir genç nüfusu var ve onlar da oyuna çok meraklı, çok hevesli. Dolayısıyla onlarla burada buluşmak, ürünleri ilk kez tanıtmak, onların ilgisini ve sevgisini almak bizler için çok önemli. Bu içerisinde bulunduğumuz pazar için de değerli” ifadelerini kullandı.





“TÜRKİYE, 2-3 YIL İÇERİSİNDE DAHA FAZLA İVME KAZANACAK”





Türkiye’nin oyun piyasasındaki yerini de değerlendiren Güler, “Türkiye’nin daha gitmesi gereken yolu var diyebiliriz. Çünkü oyun sektörü bundan yaklaşık 10 sene önce Asya’da popüler olmuş ve o günden bugüne de çok fazla gelişmiş bir sektör. Türkiye ise son 2-3 yıldır bu sektöre çok ilgi gösteriyor, piyasa anlamında burada çok fazla oyun firmaları açıldı, bizim gibi birçok firma en yeni teknolojilerini Türkiye’ye getirmeye başladı. Dolayısıyla evet gençlerimiz var, çok da ilgi gösteriyorlar ama biz daha yolun başındayız. 2-3 yıl içerisinde, geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız ivmenin en az 3-4 kat artacak” dedi.





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