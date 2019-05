(Görüntülü) Acer ve Teknosa’dan ‘oyun’da iş birliği (ÖZEL)

İSTANBUL – (Kurumsal Haberler) Teknoloji devlerinden Acer ve teknoloji perakendecisi Teknosa, oyun dünyasına yeni bir deneyim sunmak için güçlerini birleştirdi. Oyun deneyimini başka bir boyuta taşıyan ve IFA’da duyurulduğu andan itibaren tüm dünyadaki oyunseverlerin beğenisini kazanan Predator Thronos Oyuncu Kabini, Türkiye’de ilk kez Teknosa Cevahir Mağazası’nda oyun severlerle buluştu. Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky ve Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda Predator Thronos’un yanı sıra sadece Teknosa’da satışa sunulacak yeni Predator ürünleri de tanıtıldı. GRİGORY NİZOVSKY: HER DÜZEYDEN OYUNCUYA ULAŞMAK İSTİYORUZ Toplantıda, değer yaratma felsefesini her daim ürün stratejisinin merkezine koyduklarını ve oyunculara sundukları çözümlerde de buradan hareket ettiklerini ifade eden Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, “Acer olarak her düzeyden oyuncuya ulaşmak, onlara değer katmak istiyoruz. Acer’ın oyuncu ürünleri Predator markası ve Acer Nitro serisi altındaki monitörler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla projektörlere kadar uzanıyor. Geniş ürün gamımız profesyonel e-sporculardan oyun tutkunlarına ve arada sırada oyun oynayanlara kadar her tür kullanıcıya hitap ediyor” dedi. “Profesyonel tarafta çeşitli e-spor yarışmaları ve etkinliklerinin resmi ekipman sağlayıcısıyız. Acer, yenilikçi yanı ve Ar-Ge gücüyle de dikkat çeken bir şirket. Özellikle temel teknolojik yeniliklerimiz soğutma teknolojisine odaklanıyor” diyerek konuşmasına devam eden Nizovsky, “Bu sayede yüksek performanslı ve güvenilir makineler geliştirebiliyoruz. Birçok ülkede pazar lideri konumundayız. Türkiye’de, ürün hacmini artırma yaklaşımı yerine öncelikle ürünlerimizi bilinir ve çekici kılmayı hedefliyoruz. Oyuncu ürünlerimizle de ilgili kitleye ulaşmak üzere çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Marka değeri, ekibinin profesyonelliği ve mağaza konumlarının sağladığı stratejik avantaj sayesinde Teknosa, bu hedefimize ulaşmamıza yardımcı oluyor” şeklinde konuştu. “OYUNLARIN YÜZDE 53’Ü OYUN KONSOLLARINDAN” Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran ise Demirören Haber Ajansı’na () yaptığı açıklamada, oyun sektörüne dair rakamlar verdi. Dünyada oyun sektörünün yaklaşık olarak 135 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Doğa Oran, “Türkiye’de de bu rakam yaklaşık 1 milyar doları zorluyor. Bunun çok daha hızlı şekilde büyümesini bekliyoruz. Şu an oyunların yüzde 53’ü oyun konsolları ve oyun bilgisayarlarından gelmekte. Yüzde 47’si ise mobil oyunlardan geliyor” dedi. “ÜRÜNLERİN EN YENİSİNİ MÜŞTERİLERİMİZLE BULUŞTURMAK ANA HEDEFİMİZ” “Teknosa olarak 2014’ten itibaren oyun sektörüne çok ciddi yatırımlar yapıyoruz” ifadesini kullanan Oran konuşmasının devamında şunları söyledi: “Her zaman olduğu gibi tüm ürünlerin en yenisini, en öncü olanlarını Teknosa’da müşterilerimizle buluşturmak ana hedeflerimizden bir tanesi. Acer’ın da IFA’da tanıttığı bu Predator Thoronos ürünü kendi alanında bu işin öncülerinden bir tanesi ve lansmanını yaptık. Bu konuda oldukça heyecanlıyız.” PREDATOR THRONOS HAKKINDA 8. Nesil Intel Core i7+ serisi işlemciler ve NVIDIA GeForce GTX 1080 GPU’larına kadar bileşen seçenekleri sunan, VR’a hazır Predator Orion 3000 serisi, 4K oyun desteğiyle oyuncuların savaş alanındaki rakiplerini kristal netliğinde görmesine olanak tanıyor. Predator Orion 3000; RGB aydınlatma, şık hatlar, mavi renkli detaylar ve dahili kulaklık yuvaları ürün tasarımda öne çıkıyor. Ön kısımda yer alan LED fan, ağ yapılı kapak ve arka çıkış ile kasa içinde en uygun hava akışı ve ısı dağıtımı sağlanıyor. Predator Z321QU, 1800R kavisli ekranı ve 178n derece geniş görüntüleneme açısıyla oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Çoklu monitör kurulumu için ideal olan ZeroFrame™ tasarımı ile dikkat çeken ürün, 16:9 görüntü alanı, WQHD çözünürlüğü (2560X1440), 300 cd/m² parlaklığı ve 31,5 inç (80 cm) ekranı ile geniş ekranda görüntü kalitesini en iyi seviyeye getirmeyi amaçlıyor. NVIDIA® G-SYNC™ ve 165 Hz hız aşırtabilme özelliğine sahip yenileme hızı ile görüntü kırılması olmadan oyun potansiyelini üst seviyeye çıkarıyor. 4 ms tepki süresi sayesinde, monitör bulanıklığı veya görsel yapaylıklar gibi rahatsız edici unsurları neredeyse tamamen yok ediyor. Yüzde 100 sRGB özelliğiyle canlı renkler sunarken 16,7 milyar renk seçeneği bulunuyor.