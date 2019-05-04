Görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak yüzük tasarladılar

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da 3 lise son sınıf öğrencisi, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir yüzük tasarladı. Öndeki nesneyi algılayıp, titreşimle uyarı yapan yüzüğü test eden görme engelliler, memnun kaldıklarını dile getirdi. Öğrenciler, 'Gören el' adını verdikleri yüzüğe kaynak bulunursa seri üretim yapmak istiyor.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi’nden edindikleri bilgilerle görme engelliler için hayatı kolaylaştıracak bir yüzük tasarlayan 3 lise son sınıf öğrencisi, 'Gören el' adını verdikleri yüzüğü bugün görme engellilere tanıttı. Üzerindeki sensör sayesinde 2 metreye kadar nesneleri algılayan yüzük titreşimle kullanıcıyı uyarıyor.

Liseli öğrencilerin görme engellilere düşünerek bir cihaz geliştirmelerinden oldukça mutluluk duyduğunu ifade eden Derneğin Konya Şube Başkanı Veli Özağan, "Lise son sınıf öğrencileri biz görme engellileri düşünerek gören el cihazı geliştirdiler. Biz görme engellilere yapılan her şeyi önemsiyoruz. Çünkü bugüne kadar ihmal edilen kesimin içerisinde gelen biz engellileri böyle düşünmeleri ve bizim hayatımızı kolaylaştıracak çalışmalarda bulunmaları bizi mutlu ediyor. Bu cihaz şu anda test aşamasında. Özellikle kapalı alanlarda son derece faydalı, açık alanlarda da nesneleri 2 metre mesafeden görüp uyarıyor. Görme engelli arkadaşlarımız için son derece faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

'GEREKLİ DESTEK BULUNURSA SERİ ÜRETİM YAPACAĞIZ'

Yaklaşık 5 ayda projeyi tamamladıklarını belirten lise son sınıfı öğrencisi Bilal Şen, "3 kişilik ekibimizle görme engellilere yönelik yaptığımız proje ile onların hayatını kolaylaştırmak, hayatta daha aktif rol oynamalarını sağlamak için bu projeyi geliştirdik. Ben projenin fikir aşamasındayım. Fikir bana ait, diğer arkadaşlarım da teknik kısımlarını geliştirdiler. Gerekli desteği bulursak projeyi geliştireceğiz. Seri üretime geçmeyi de düşünüyoruz. Projenin patentini almadık. Projenin tüm fikir haklarını görme engelli insanlara armağan ediyorum" dedi.

TİTREŞİMLE UYARIYOR

Yüzüğün teknik kısmıyla ilgilenen Gökhan Büyükdemir ise "Projede kullandığımız sensörler sayesinde hassas ölçümler sağladık. Yüzüğün daha az pil tüketmesini ve 2-3 haftaya kadar kullanım süresi sağladık. Sensörle karşıdaki mesafeyi ölçüyor, içerisindeki titreşim motoruyla da kullanıcıyı uyarıyor" diye konuştu.

Görme engelliler için kolay kullanımı olacak bir tasarım planladıklarını bunu da yüzük şeklinde oluşturdukları söyleyen Cihat Talat Akpınar, "Projenin tasarım kısmıyla ilgileniyorum. Projemizde kullandığımız sensör sayesinde daha küçük bir tasarıma ulaştık. Cihaz yüzük şeklinde bu da kullanım açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Cihazı sürekli geliştirmeyi düşünüyoruz. Görme engelli insanlarla görüş alışverişinde bulunarak yüzüğü geliştirme yolunda uğraş veriyoruz" dedi.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi üyesi engelliler, liseli öğrencilerin tasarladığı yüzü test etti. Görme engelliler, açık alandaki engellere yaklaştıkça, titreyerek uyarı veren yüzükten memnun kaldı.



FOTOĞRAFLI