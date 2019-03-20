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Google oyun piyasasına resmen girdi: Stadia

Google, Stadia isimli özel oyun platformunun duyurusunu yaptı. Oyun dünyasında taşların yerini değiştirecek bu adımla birlikte oyuncular artık hemen her cihazdan en yeni oyunları yüksek çözünürlükte oynama şansına sahip olacak. Game...

Google oyun piyasasına resmen girdi: Stadia

Google, Stadia isimli özel oyun platformunun duyurusunu yaptı. Oyun dünyasında taşların yerini değiştirecek bu adımla birlikte oyuncular artık hemen her cihazdan en yeni oyunları yüksek çözünürlükte oynama şansına sahip olacak.

Game Developer Conference (GDC 2019) etkinliğinde duyurulan Stadia; kullandığınız telefonu, tableti, televizyonu ve birçok akıllı cihazı oyun sistemine dönüştürüyor. Tıpkı oyun konsolu ve PC'de oyun oynarken olduğu gibi, bu cihazlarla da internete bağlanarak Stadia platformu üzerinden oyunları akıcı bir şeklilde oynanabiliyor.

Stadia platformu tek başına gelmiyor. Dünya devi, Stadia ismini taşıyan kontrolcülerini de tanıttı. Oyunları oynarken bu oyun kollarından birine sahip olunması her oyunu rahatlıkla oynamaya sağlayacak. Oyun kontrolücüsünün üzerinde ekran görüntüsü alma ve Google Asistan'ı etkinleştirmeyi sağlayan kısayol tuşları da bulunuyor.

Stadia ile oyunları güncellemek için internetten dakikalarca ve hatta saatlerce güncelleme indirme sorunu yaşanmayaca; oyunlar hep güncel kalacak.

Stadia ile yapılan testler sonucunda 4K 60 FPS ve hatta HDR desteğinin de bu platformda bulunuyor. Yakın gelecekte oyun oynarken 8K çözünürlüğün yine Stadia üzerinden sağlanacağı gelen bilgiler arasında.

AMD ile yapılan ortaklığın bir ürünü olan Stadia ile ilgili rakamları paylaşan Google, bu platform için özel bir GPU geliştirdi. Bu GPU, 10.7 teraflops gücüne ulaşıyor. Bu değer Xbox One X ve PS4 Pro ile de kıyaslandığında fark açıkça görülüyor. PS4 Pro'da bu değer 4.2 teraflops, Xbox One X'te ise 6.0 teraflops.

Bu kapsamda yüzlerce oyun geliştiriciyle de çalışmayı planlayan Google, bugünden 100 oyun stüdyosuyla anlaşmış durumda.  Google, bu sayede kendi oyunlarını üretecek ve satışını yapabilecek.

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