Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Google'dan internet tüketimini azaltan fotoğraf uygulaması

İSTANBUL, () GOOGLE, Gallery Go isimli yeni fotoğraf uygulamasını kullanıma sundu. Düşük seviye telefonlar için geliştirilen Android Go işletim sistemi yüklü telefonlar için geliştirilen uygulama, telefonlarda sadece 10 MB'ın altında depolama...

Google'dan internet tüketimini azaltan fotoğraf uygulaması

İSTANBUL, () GOOGLE, Gallery Go isimli yeni fotoğraf uygulamasını kullanıma sundu. Düşük seviye telefonlar için geliştirilen Android Go işletim sistemi yüklü telefonlar için geliştirilen uygulama, telefonlarda sadece 10 MB'ın altında depolama alanı kullanıyor.
Düşük sistem gücüne ihtiyaç duyduğu için telefonun batarya ömrünü de olumsuz yönde etkilemeyen uygulama, her gece fotoğraflarınızı “İnsanlar, Selfie’ler, Doğa, Hayvanlar, Dokümanlar, Videolar ve Filmler” gruplarına göre otomatik olarak organize ediyor.
Fotoğraflar üzerinde hızlı bir şekilde iyileştirme yapabilen Gallery Go, SD kart desteği de sunuyor. Google'ın uygulamalarında genel olarak kullandığı sade arayüz bu uygulamada da dikkat çekiyor ve kullanımı oldukça basit. Uygulamada ayrıca yapay zeka teknolojisini kullanan yüz gruplandırma özelliği de bulunuyor. Ancak bu özellik henüz test aşamasında ve herkese açık değil.

Google'ın Fotoğraflar uygulaması geçtiğimiz günlerde 1 milyar kullanıcı sayısını geride bırakmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.