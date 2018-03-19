Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi, Kasım'da açılıyor

YENİ neslin uzay ve havacılığa olan ilgisi ve farkındalığını artırmak için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yapımına başlanan, dünyada ilk 5'te yer alan, Avrupa'nın ise en iyi uzay temalı merkezi Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) Kasım ayında açılması hedefleniyor.

BTSO tarafından 'Gökmen Projesi' kapsamında yapımına başlanan, Türkiye'nin ilk uzay temalı Merkezi GUHEM inşaatının yarısı tamamlandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği projede, GUHEM tamamlandığında dünyada ilk 5'te yer alacak, Avrupa'nın ise en iyi uzay temalı merkezi olacak. BTSO öncülüğünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden GUHEM, yeni neslin uzay ve havacılığa olan ilgisi ve farkındalığını artıracak.

80 MİLYON LİRALIK DESTEK

Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı merkeze Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 80 milyon liralık destek sağlıyor. GUHEM, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile birlikte 200 milyon liralık bütçesi ve modern mimarisiyle uzay ve havacılık alanında Türkiye'nin en önemli merkezi durumuna gelecek.

BU YILIN SONUNDA TAMAMLANACAK

Yaklaşık 150'nin üzerinde interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon atölyesi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri de yer alacak. 'Uzay katı' olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Geçen Ağustos ayında temeli atma töreni gerçekleştirilen merkezin bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

GUHEM inşaatını Aralık ayında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler almıştı.

'BURSA STRATEJİK BÜYÜYOR'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın en büyük ekonomilerinin uzay ve havacılıkta önemli bir noktaya geldiğini belirterek, Türkiye'nin de Göktürk uydusu, Atak helikopteri, Hürkuş gibi milli projelerle stratejik sektörlerde söz sahibi olduğunu söyledi. BTSO Başkanı Burkay, GUHEM'in ilk ve orta öğretim öğrencilerinin uzay ve havacılık konusundaki farkındalığını artıracağını söyledi. Merkezde, sergi alanlarının yanı sıra çocukların ilgisini çekecek eğitim programlarının gerçekleşeceği atölye ve donanımların da yer alacağını belirten Burkay, "Artık yerli uydusunu üretme noktasına gelen ülkemizde uzay ve havacılık konusunda gençlerimizde daha fazla farkındalık oluşturmalıyız. Ağustos 2017'de Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Işık'ın katılımıyla GUHEM'in temelini attık. Merkezimizin inşaatının yarısı tamamlandı. Merkezin Kasım ayında hizmete açılmasını hedefliyoruz. GUHEM tamamlandığında Avrupa'nın en iyi merkezi olacak" diye konuştu.



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