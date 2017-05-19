İSTANBUL, () - BİLİM, kültür, sanat alanında yapılan Aliya Izetbegovic Uluslararası Bilim Olimpiyatları başladı. 12 ülkeden 484 projenin yarıştığı olimpiyatlarda genç mucitlerin buluşları hayranlık uyandırdı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılan Aliya Izetbegovic Uluslararası Bilim Olimpiyatları başladı. Açılış kurdelasını kesilmesiyle başlayan Aliya Izetbegovic Uluslararası Bilim Olimpiyatları ile ilgili olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bu organizasyonla gençlerimize o heyecanı o isteği aşılamışsak amacımıza ulaşmışız demektir. Buradan yeni Aziz Sancar’lar İzetbegovicler çıkıyorsa çabamıza değer. 12 farklı ülkeden projeler yarıştı. Bizler sadece vesile oluyoruz. Asıl gayret siz gençlerimizde olmalı. Çok çalışmalıyız ve asla vazgeçmemeliyiz" dedi.

Çin, Japonya, Yunanistan, Mısır, Sudan başta olmak üzere 12 ülkeden 484 projenin yarıştığı ve TÜBİTAK'ın desteklediği olimpiyatlarda final sergisi vardı. Birbirinden ilginç projeler tanıtılırken genç mucitlerin buluşları hayranlık uyandırdı. Yunanlı yarışmacı Emre Chomko iş kazalarına karşı robot el üretirken, en büyük ilgiyi Mersin Tarsus'tan katılan lise öğrencisi Zeynel Coşkun gördü. Coşkun, 15 Temmuz darbe girişiminden esinlenerek oluşturduğu projeyi şöyle anlattı: "Amaç darbe girişiminde tankların vatandaşlara ateş etmesini önlemek. Bunun için tanklara konulacak radyo frekansı tanıma kartı vatandaşın üzerinde çipli Türk kimliğini okuyacak ve kartı tanıdığı anda tankın otomatik olarak ateş sistemi kilitlenecek" dedi. Bir başka proje ise sanatta emek hırsızlığının önüne geçmek. Kaan Can Bayraktar’ın projesiyle telif haklarının ihlali önleniyor ve korsan çekimin önüne geçiliyor.