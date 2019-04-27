Geliştirdiği oyun ile görme engellilerin hayatını kolaylaştırdı

BAŞAKŞEHİR Belediyesi ve RobotSepeti işbirliği ile Robatis Stem Cup Turkey yarışması düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin kıyasıya yarıştığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılan öğrencilerden Yusuf Mete Yücel, görme engelliler için geliştirdiği oyun ile dikkat çekti. Yücel, “Bu oyunu hem görme engelli arkadaşlarımız hem de elektro manyetik kirliliği önlemek için geliştirdik” dedi.

Başakşehir Belediyesi ve RobotSepeti işbirliği ile Robatis Stem Cup Turkey Stem tabanlı uluslararası robotik yarışması düzenlendi. Yarışmaya 300’ün üzerinde ilkokul, lise ve üniversite öğrencisi katıldı. Yarışmacılar Kutu toplama, otonom yürüme gibi 12 kategorinin yer aldığı etkinlikle bilim ve teknolojiyi keşfetti.

12 kategoride birinci seçilen 8 kişi ise Steamcup Malezya, Steamcup Kore gibi uluslararası yarışmalara katılmaya hak kazandı.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN OYUN GELİŞTİRDİ

Yusuf Mete Yücel görme engelliler için geliştirdiği oyun ile en dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Oyun ile ilgili bilgi veren Yücel, “Görme engelli arkadaşlarımız için bir oyun geliştirdim. Ağırlık sensörleri sayesinde görme engelli arkadaşlarımıza hoparlör yardımı ile ses gidiyor. Bu oyunu hem görme engelli arkadaşlarımız hem de elektro manyetik kirliliği önlemek için geliştirdik” ifadelerini kullandı.

ÖNCE KODLAMA YAPTILAR, SONRA ROBOT TASARLADILAR

Yarışmaya katılan öğrencilerden Mehmet Alper Gök, kodlamanın kendisine çok büyük katkı sağladığını belirtti. Okulunda bulunan atölyede de robotlar yaptıklarını söyleyen Gök, “Önce kitaptan bakıyorduk daha sonra kendimiz yapmaya başladık. Robotların önce parçalarını birleştiriyoruz. Nasıl yapacağımızın ölçümünü yapıyoruz. Parçaları birleştirip nasıl yapacağımızı belirliyoruz. Kodlamasını kendi tabletlerimizle yapılıyoruz. Kendi tasarımlarımı yapmayı öğrendim. Kitaplara bağlı kalmadan kendim bir şeyler yapmayı öğrendim. Kodlamayı ve yazılımı öğrendim” diye konuştu.

Hobi olarak da yaptıkları robotların sosyalleşmesine de büyük katkı sağladığını ifade eden yarışması Oğuzhan Demirbaş, “Bu tür şeyler hem hobi oluyor hem de öğretici oluyor. Sosyalleşiyoruz bu sayede. Yeni arkadaşlıklar kurabiliyoruz. Bu sayede elektronik kodlamalar ve teknik bilgiler öğrendim” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)